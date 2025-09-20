樺加沙颱風逼近 玉管處籲山友謹慎評估登山行程

樺加沙颱風來勢洶洶，玉管處籲山友謹慎評估登山行程是否延期或取消。（資料照，記者張協昇攝）

2025/09/20 12:22

〔記者張協昇／南投報導〕樺加沙颱風來勢洶洶 ，預計22日或23日（下周一至周二）最接近台灣，由於颱風外圍環流恐為部分縣市山區帶來豪雨或豪大雨，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）呼籲山友謹慎評估登山行程，近期有預計安排登山活動的遊客、山友們，請再次評估是否延期或取消。

玉管處指出，17號颱風米塔、18號颱風樺加沙、19號颱風浣熊接續形成，米塔目前逐漸遠離台灣，但仍不可輕忽外圍水氣帶來的降雨。尤其緊接而來樺加沙，根據氣象署預報，預估以中颱以上強度接近台灣，最快可能於明（21日）發布海上颱風警報，外圍環流恐為部分縣市山區帶來豪雨或豪大雨，近日登山民眾不可掉以輕心。

請繼續往下閱讀...

玉管處表示，由於山上天氣變化莫測，呼籲近期有預計安排登山活動的山友們，應隨時關注最新天氣預報及颱風消息，即時迅速應變，並請攜帶充足裝備及衛星定位、通訊裝置，以利遇到狀況時即時聯繫，如非必要請不要在颱風接近時安排登山活動，撤退或取消行程是勇敢負責的表現，以確保生命安全。

樺加沙颱風預計22日或23日最接近台灣。（圖擷取自中央氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法