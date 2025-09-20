為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    賴清德贈匾台南孔廟尚未揭幕 「露一角」引人猜

    賴清德總統贈匾台南孔廟，新匾額尚未揭幕，還沒揭開的紅布微露一角隱約可見「化」字。（記者洪瑞琴攝）

    賴清德總統贈匾台南孔廟，新匾額尚未揭幕，還沒揭開的紅布微露一角隱約可見「化」字。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/20 12:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全台首學」台南孔廟是台灣第1座官建孔廟，地位崇高，大成殿內擁有最多元首贈匾，除了8面清代皇帝古匾，還高懸7面歷屆總統贈匾，最新一面是現任總統賴清德的贈匾，目前已先預掛上去，題字內容尚待揭匾當天才揭曉謎底。

    以往新總統上任後，都選在教師節前後或年底主持揭匾儀式，因賴清德總統去年上任後國政繁忙，至今尚未敲定合適時間。

    不過，台南孔廟準備就緒，先把匾額覆上紅布條掛上去，布條稍露一角隱約可看出有一個「化」字，意外成了今天孔廟文化節活動另個焦點，參加親子好奇「猜一猜」。

    台南孔廟人員表示，近日確有不少遊客詢問匾額懸掛什麼，但未正式揭匾之前，實在無法透露。

    歷屆總統贈匾，包括蔣介石「有教無類」、嚴家淦「萬世師表」、蔣經國「道貫古今」、李登輝「德配天地」、陳水扁「中和位育」、馬英九「聖德化育」、蔡英文「德侔道昌」。

    從清代皇帝康熙至光緒皇帝及民國行憲後總統等歷任國家元首都會循慣例賜匾孔廟，以表彰讚美孔子有教無類，大成殿中間樑柱掛古代御匾既定位置，加上兩側高懸歷屆總統贈匾，已經有15面，多到空間快不夠放。

    台南市孔廟文化基金會表示，以前古代掛匾可能依朝代及匾額大小依序排掛，對於新任總統贈匾，基金會已研議定調，原則上大門入口左側，依民間禮俗「左為龍邊」，屬於「大邊」位置，以懸掛新任總統匾額為主，因此依序移位遞補排掛，不致於空間不夠。

    台南孔廟大成殿擁有全台最多清代皇帝至歷任總統的「御匾」。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟大成殿擁有全台最多清代皇帝至歷任總統的「御匾」。（記者洪瑞琴攝）

    前任總統蔡英文的「德侔道昌」匾額移至右側。（記者洪瑞琴攝）

    前任總統蔡英文的「德侔道昌」匾額移至右側。（記者洪瑞琴攝）

    總統賴清德贈匾已預先懸掛，待擇期舉行正式揭匾儀式。（記者洪瑞琴攝）

    總統賴清德贈匾已預先懸掛，待擇期舉行正式揭匾儀式。（記者洪瑞琴攝）

    熱門推播