「樺加沙」最新動態！巔峰可達強烈颱風 近台灣時暴風圈或再擴大

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（20）日中午最新發文，以目前路徑推估，樺加沙靠近台灣時暴風圈可能再擴大。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/09/20 12:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「樺加沙」持續增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（20）日中午最新發文，以目前路徑推估，樺加沙靠近台灣時暴風圈可能再擴大，粉專也提醒，儘管樺加沙直接侵襲台灣的機率較低，暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，宜花東、屏東、南高雄會有強勁的風雨，北部也會有一定程度風雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日早上8點，「樺加沙」位於台東東南東方約1150公里，環流持續整合、爆發，強度增強中，接下來將通過環境良好的區域，將以強烈颱風的威力，通過巴士海峽或恆春以南，此時也是其巔峰時刻，可能達到強烈颱風等級。

粉專表示，樺加沙路徑上沒有太大變化，因未來36小時太平洋高壓將稍微減弱，樺加沙會先往西北，到了明天（21日）下半天，高壓重新增強，開始強勢導引樺加沙往西折，加速移動，高壓增強速度越快，樺加沙偏西幅度越明顯，反之越靠近台灣。

粉專指出，以目前路徑推估，因為靠近台灣時暴風圈可能再擴大，暴風圈將提前至週一（22日）下午，率先接觸到恆春半島及台東陸地，入夜後至週二（23日）白天，暴風圈掃過南部及台東陸地。

就目前資料來說，樺加沙路徑逐漸明朗，變數降低中，直接侵襲（登陸）台灣的機率較低。但即便如此，暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，宜花東、屏東、南高雄會有強勁的風雨，北高雄及台南因為有山脈擋著，強勁風雨時間相對短暫（週二上午至傍晚）。

北部則受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨，中部地區則以強風為主。

粉專最後表示，至於確切的風雨大小，因颱風路徑仍有往北、往南小幅修正的空間，「未來1天半是關鍵！」

