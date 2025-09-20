為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    有「禽」況！彰化芳苑蛋雞場爆新型病毒禽流感 撲殺1.3萬隻雞

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場日前發現異常死亡，經檢驗確認感染新型H5N1高病原性禽流感，縣府緊急撲殺1萬3375隻蛋雞並完成清場消毒。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場日前發現異常死亡，經檢驗確認感染新型H5N1高病原性禽流感，縣府緊急撲殺1萬3375隻蛋雞並完成清場消毒。（縣府提供）

    2025/09/20 12:02

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化才過1個月再傳禽流感！芳苑鄉1處蛋雞場日前發現雞隻異常死亡，經檢驗確認感染新型H5N1高病原性禽流感，縣府緊急撲殺1萬3375隻蛋雞並完成清場消毒。這是繼8月福興鄉鵪鶉場後再度爆發疫情，防疫單位提醒養禽業者，秋冬候鳥過境期風險升高，務必提高警覺。

    彰化縣動物防疫所指出，9月16日接獲通報後立即進行管制並採樣送驗，18日確診為高病原性禽流感，19日晚間完成撲殺清場及全面消毒。動防所強調，目前正值候鳥遷徙季，病毒傳播風險增加，養禽場要加強防鳥措施，落實人車進出管制、載具與器具全面消毒，避免其他動物進入場區。

    動防所提醒，若連續兩天死亡率異常升高、產蛋率下降超過5%，或出現腫臉、紅腳、落翅等症狀，業者務必立即通報，違者可依規定開罰5萬元至100萬元。縣府也再度呼籲業者確實遵守「H5、H7亞型家禽流感防治措施」，若查有不符最高可罰15萬元，甚至不予補償。

    全球H5N1疫情持續嚴峻，依過去3年觀察，11月至隔年3月是疫情高峰，動防所提醒養禽業者，只有嚴守防線，才能避免疫情再擴散。

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場確認感染H5N1禽流感，雞場四周環境與貨運車輛加強防疫消毒。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場確認感染H5N1禽流感，雞場四周環境與貨運車輛加強防疫消毒。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場確認感染H5N1禽流感，防疫人員穿著密不通風的專業服進入染疫雞場執行人道撲殺。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場確認感染H5N1禽流感，防疫人員穿著密不通風的專業服進入染疫雞場執行人道撲殺。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1家蛋雞場確診感染新型新型H5N1高病原性禽流感，縣府緊急撲殺1萬3375隻蛋雞並完成清場消毒。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1家蛋雞場確診感染新型新型H5N1高病原性禽流感，縣府緊急撲殺1萬3375隻蛋雞並完成清場消毒。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場確認感染H5N1禽流感，縣府提醒，養雞場若連續兩天死亡率異常升高、產蛋率下降超過5%，或出現腫臉、紅腳、落翅等症狀，業者務必立即通報，違者可依規定開罰5萬元至100萬元。（縣府提供）

    彰化縣芳苑鄉1處蛋雞場確認感染H5N1禽流感，縣府提醒，養雞場若連續兩天死亡率異常升高、產蛋率下降超過5%，或出現腫臉、紅腳、落翅等症狀，業者務必立即通報，違者可依規定開罰5萬元至100萬元。（縣府提供）

