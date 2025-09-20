從觀察身邊人物著手！美麗基隆導演論壇 導演、學者分享拍短影片心得

基隆市政府舉辦美麗基隆導演論壇，導演與學者分享創作靈感。（基隆市政府提供）

2025/09/20 11:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕在數位浪潮席捲的時代，影像創作不僅是技術的突破，更是情感與故事的傳達，現在學生拿起手機隨手拍短影片，但是如何能夠拍出感人的影片，基隆市政府邀請紀錄片導演洪馬克和與藝術大學教授與民眾對談，建議民眾觀察身邊的人物，會找出不一樣的感人題材。

基隆市政府與中嘉寬頻吉隆電視共同舉辦論壇，以「創作起點」出發，邀請第58屆亞太影展執行長、紀錄片導演洪馬克及國立台灣藝術大學多媒體研究所教授陳建宏，分享作品背後的靈感與初衷，引導民眾將抽象的想法，轉化為具體拍攝動畫影像，互動熱絡。

導演洪馬克說，現今的短影音非常流行，民眾接觸到影像創作的門檻很低 ，包括手機、剪輯門檻也愈來越低，加上學習資源、管道很多，大家拍攝技巧也成熟很多。但如果內容少了故事性，就少了感動，建議民眾可以從內心出發，反思故事內容的感動，就能拍出脫穎而出的影片，「角色與故事」始終是影像作品最打動人心的部分。

國立台灣藝術大學多媒體研究所教授陳建宏表示，許多創作者對於腳本內容，往往想破頭，但其實許多題材，就在自己身邊，當年吳念真就曾分享過，收集人物時，周邊的人事物都是他創作的劇本，因此建議民眾從身邊的角色慢慢去察覺，相信會找出不一樣的東西。

綜合發展處副處長陳文昭現場表示，論壇不僅是一場知識的交流，更是一場創意的火花。無論是影視工作者、動畫學子，或是單純熱愛電影與動畫的觀眾，都能在其中找到共鳴，創作更多獨具風格的作品。

