為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從觀察身邊人物著手！美麗基隆導演論壇 導演、學者分享拍短影片心得

    基隆市政府舉辦美麗基隆導演論壇，導演與學者分享創作靈感。（基隆市政府提供）

    基隆市政府舉辦美麗基隆導演論壇，導演與學者分享創作靈感。（基隆市政府提供）

    2025/09/20 11:18

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕在數位浪潮席捲的時代，影像創作不僅是技術的突破，更是情感與故事的傳達，現在學生拿起手機隨手拍短影片，但是如何能夠拍出感人的影片，基隆市政府邀請紀錄片導演洪馬克和與藝術大學教授與民眾對談，建議民眾觀察身邊的人物，會找出不一樣的感人題材。

    基隆市政府與中嘉寬頻吉隆電視共同舉辦論壇，以「創作起點」出發，邀請第58屆亞太影展執行長、紀錄片導演洪馬克及國立台灣藝術大學多媒體研究所教授陳建宏，分享作品背後的靈感與初衷，引導民眾將抽象的想法，轉化為具體拍攝動畫影像，互動熱絡。

    導演洪馬克說，現今的短影音非常流行，民眾接觸到影像創作的門檻很低 ，包括手機、剪輯門檻也愈來越低，加上學習資源、管道很多，大家拍攝技巧也成熟很多。但如果內容少了故事性，就少了感動，建議民眾可以從內心出發，反思故事內容的感動，就能拍出脫穎而出的影片，「角色與故事」始終是影像作品最打動人心的部分。

    國立台灣藝術大學多媒體研究所教授陳建宏表示，許多創作者對於腳本內容，往往想破頭，但其實許多題材，就在自己身邊，當年吳念真就曾分享過，收集人物時，周邊的人事物都是他創作的劇本，因此建議民眾從身邊的角色慢慢去察覺，相信會找出不一樣的東西。

    綜合發展處副處長陳文昭現場表示，論壇不僅是一場知識的交流，更是一場創意的火花。無論是影視工作者、動畫學子，或是單純熱愛電影與動畫的觀眾，都能在其中找到共鳴，創作更多獨具風格的作品。

    基隆市政府舉辦美麗基隆導演論壇，導演與學者分享創作靈感。（基隆市政府提供）

    基隆市政府舉辦美麗基隆導演論壇，導演與學者分享創作靈感。（基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播