解救身綁延繩釣繩索鬼蝠魟 澎湖海洋保育志工團隊挑戰不可能任務

毛司嶼發現鬼蝠魟，體型比後方潛水人員還大。（享飛影像工作室提供）

2025/09/20 11:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋保育志工團隊昨（19）日偕同享飛影像工作室前往毛司嶼海域查勘，發現鯨鯊與鬼蝠魟2大保育動物「同框」現身，其中1隻鬼蝠魟身體上卡著1條延繩釣繩子，澎湖海洋保育志工團隊決定今（20）日再度出海，再設法尋找並進行解救，挑戰不可能的任務。

近來澎湖北海毛司嶼海域，水深45米處，海面佈滿數千萬隻糠蝦，密密麻麻漂浮群聚，吸引丁香、海鳥、鬼鰏魟及鯨鯊等動物追逐。透過高科技無人機空中監控，發現一大一小蝠魟、鯨鯊，其中大隻蝠魟翼展有2米長，並有延繩釣繩索綁在身上。

請繼續往下閱讀...

鬼蝠魟俗稱魔鬼魚，是世界最大的魚類之一，最大體長可達9公尺、重達3公噸，菱形的體盤有如一只風箏，隨著洋流游動，又像海中的鷹隼，因此有「海中飛毯」、「海中風箏」之稱。鬼蝠魟和鯊魚是表親！4億年前由同一個祖先演化而來，不過如今鬼蝠魟見到大型鯊魚可是敬而遠之，但在毛司嶼卻能同時見到。

鬼蝠魟易被流刺網、拖網、延繩釣、定置網或鏢旗魚等多種漁業漁法捕獲。因此世界自然保育聯盟已將鬼蝠魟列入瀕危等級，華盛頓公約也於2014年9月將鬼蝠魟列為附錄II貿易管制物種。我國農業委員會於2018年將鬼蝠魟列為禁捕物種，海洋委員會成立後，於2020年6月將鬼蝠魟列入海洋野生保育類物種。

珍貴保育類鬼蝠魟，身上還有延繩釣繩索。（享飛影像工作室提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法