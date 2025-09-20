為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    解救身綁延繩釣繩索鬼蝠魟 澎湖海洋保育志工團隊挑戰不可能任務

    毛司嶼發現鬼蝠魟，體型比後方潛水人員還大。（享飛影像工作室提供）

    毛司嶼發現鬼蝠魟，體型比後方潛水人員還大。（享飛影像工作室提供）

    2025/09/20 11:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋保育志工團隊昨（19）日偕同享飛影像工作室前往毛司嶼海域查勘，發現鯨鯊與鬼蝠魟2大保育動物「同框」現身，其中1隻鬼蝠魟身體上卡著1條延繩釣繩子，澎湖海洋保育志工團隊決定今（20）日再度出海，再設法尋找並進行解救，挑戰不可能的任務。

    近來澎湖北海毛司嶼海域，水深45米處，海面佈滿數千萬隻糠蝦，密密麻麻漂浮群聚，吸引丁香、海鳥、鬼鰏魟及鯨鯊等動物追逐。透過高科技無人機空中監控，發現一大一小蝠魟、鯨鯊，其中大隻蝠魟翼展有2米長，並有延繩釣繩索綁在身上。

    鬼蝠魟俗稱魔鬼魚，是世界最大的魚類之一，最大體長可達9公尺、重達3公噸，菱形的體盤有如一只風箏，隨著洋流游動，又像海中的鷹隼，因此有「海中飛毯」、「海中風箏」之稱。鬼蝠魟和鯊魚是表親！4億年前由同一個祖先演化而來，不過如今鬼蝠魟見到大型鯊魚可是敬而遠之，但在毛司嶼卻能同時見到。

    鬼蝠魟易被流刺網、拖網、延繩釣、定置網或鏢旗魚等多種漁業漁法捕獲。因此世界自然保育聯盟已將鬼蝠魟列入瀕危等級，華盛頓公約也於2014年9月將鬼蝠魟列為附錄II貿易管制物種。我國農業委員會於2018年將鬼蝠魟列為禁捕物種，海洋委員會成立後，於2020年6月將鬼蝠魟列入海洋野生保育類物種。

    珍貴保育類鬼蝠魟，身上還有延繩釣繩索。（享飛影像工作室提供）

    珍貴保育類鬼蝠魟，身上還有延繩釣繩索。（享飛影像工作室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播