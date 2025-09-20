為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南孔廟珠砂啓智儀式 黃偉哲為小一新生點硃砂

    市長黃偉哲為小朋友點硃砂，小朋友萌表情。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/20 12:33

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「硃砂是什麽？」、「點硃砂會不會痛？」小朋友天真童語為台南孔廟文化節增添樂趣 !

    「2025孔廟文化節」熱鬧展開，重頭戲「啟蒙大典—珠砂啟智」今（20）日在台南孔廟隆重舉行。市長黃偉哲依循古禮，親為小一新生點珠砂、開智慧，象徵學習之路啟程，也呼應年度主題「子曰好日子」，期勉孩子勇敢探索，開創屬於自己的美好未來。

    黃偉哲表示，「子曰好日子」主題兼具回文趣味與《論語》生活哲學，正如台南是一座文化與日常緊密交織的城市，歷史不在課本，而在街景。透過啟蒙儀式，為新生點亮智慧之眼，象徵無限可能的開端。

    「珠砂啟智」年年爆滿，今年120個名額一開放即秒殺，還吸引外縣市家庭參與。儀式遵循古禮，由以成書院禮生引領市長、新生與家長穿越「禮門」入大成殿，行啟蒙禮，再依序經過「義路」、遊「泮池」，寓意「入則學禮，出則行義」。完成儀式的新生，皆獲贈象徵祝福的「聰明包」。

    文化局長黃雅玲表示，今年主題靈感源自孔廟前府前路的「子曰」石碑，常被誤讀為「日子」，因而結合《論語》智慧，發展出新意涵。除經典儀式外，文化局攜手孔廟文化基金會與南市國學書院傳統文化基金會，推出「國學生活化」系列活動，以體驗方式讓民眾與遊客重新發現孔廟魅力，打造實踐「好日子」的生活場域。

    市長黄偉哲為小朋友點硃砂。（記者洪瑞琴攝）

    小朋友點硃砂後，好奇聞什麼味道。（記者洪瑞琴攝）

