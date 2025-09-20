為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清大防藍光眼鏡軋一角 隨輔大時裝作品登倫敦《Fashion Scout》

    清大防藍光眼鏡與輔大織品系跨校跨域合作，將在台灣時間21日晚間登上倫敦《Fashion Scout》時裝週舞台，其中模特兒將展示護眼好光的防藍光眼鏡。（清大教授周卓煇提供）

    清大防藍光眼鏡與輔大織品系跨校跨域合作，將在台灣時間21日晚間登上倫敦《Fashion Scout》時裝週舞台，其中模特兒將展示護眼好光的防藍光眼鏡。（清大教授周卓煇提供）

    2025/09/20 11:52

    〔記者洪美秀／新竹報導〕護眼科技結合織品時尚，台灣之光耀登國際伸展台！由清華大學材料系教授周卓煇與輔仁大學織品系教授林怡慈合作的護眼好光團隊，將在台灣時間21日晚間由時尚模特兒穿著服裝及配戴防藍光眼鏡登上倫敦《Fashion Scout》時裝周伸展台。

    獲選為《FJU Talents》的輔大學生林嬑貞表示，很榮幸讓作品在倫敦伸展台上被看見；她的作品《Vivid Swirl》運用針織羅紋的跳色與錯位編排，以及彈性與扭轉的特性，呈現萬花筒般的多姿面貌，更將台灣時尚防藍光眼鏡被世界看見。

    林怡慈說，《FJU Talents》這次受邀登上《倫敦時裝週》，是學生們努力與團隊協作的成果。學生作品結合清大專利認證的科技防藍光眼鏡，也讓服裝展示有更多的嘗試與創新。林嬑貞則說，可將科技與時尚結合得作品，帶到倫敦國際大舞台很興奮也備感光榮。

    周卓煇也提到，好光團隊很榮幸在輔大織品系師生的創作上尬上個小角色。這也是清大與輔大跨校、跨域的合作，將護眼的科技與時尚的設計結合，帶上國際舞台，讓「台灣之光，驚艷全球」。期幫助全球愛美的人士，追逐時尚、流行同時，也顧及護眼，知道使用好光，讓美與時尚不只是表象，而是從健康延伸出的生活風格。

    清大防藍光眼鏡與輔大織品系跨校跨域合作，將在台灣時間21日晚間登上倫敦《Fashion Scout》時裝週舞台，其中模特兒將展示護眼好光的防藍光眼鏡。（清大教授周卓煇提供）

    清大防藍光眼鏡與輔大織品系跨校跨域合作，將在台灣時間21日晚間登上倫敦《Fashion Scout》時裝週舞台，其中模特兒將展示護眼好光的防藍光眼鏡。（清大教授周卓煇提供）

    清大防藍光眼鏡與輔大織品系跨校跨域合作，將在台灣時間21日晚間登上倫敦《Fashion Scout》時裝週舞台，其中模特兒將展示護眼好光的防藍光眼鏡。（清大教授周卓煇提供）

    清大防藍光眼鏡與輔大織品系跨校跨域合作，將在台灣時間21日晚間登上倫敦《Fashion Scout》時裝週舞台，其中模特兒將展示護眼好光的防藍光眼鏡。（清大教授周卓煇提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播