台電公布興達電廠大火肇因 關鍵密封墊片「消失」

2025/09/20 11:58

首次上稿 10:50

更新時間 11:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台電興達電廠9日晚發生爆炸火警，台電經過10天調查後，確認是新2號機氣渦輪機天然氣加熱下游管線設備中，有一個「法蘭」未使用正確規格的密封墊片，導致墊片無法承受近300度的高溫失效，進而引發天然氣洩漏及火災。

台電董事長曾文生今天率領台電高層召記者會，曾文生表示，興達電廠發生火警時，這麼大的一個火球造成驚擾，台電再次向地方和國人致歉，事故調查報告中，已明顯查出是墊片問題，未來將嚴格要求統包聯盟在各種可能出現問題的細節上繼續清查，確保電廠運作安全無虞。

調查報告中指出，新2號機2-2號氣渦輪機從7月25日點火後至9月8日，時數達195小時，都是使用常溫燃料，9日事故當天首次啟用「天然氣加熱器」（PCHE），當日天然氣逐步加溫至297度，系統隨即偵測到天然氣外洩，天然氣瞬間洩漏且洩散，因現場高溫導致天然氣燃燒、爆炸。

「法蘭」是指連接管道、容器或固定軸類機械部件所用的對稱盤狀結構，通常有螺栓、螺紋結構以資固定。副總經理鄭慶鴻解釋，法蘭間須使用墊片以防止管內氣體或液體自法蘭面滲漏，事故發生前，常溫測試都是正常，因此可推斷墊片仍存在，但火警發生後，火調及台電人員入場勘查時，發現有一個墊片不見了；由於整條管路至少有100多個地方會使用到墊片，但事故墊片距離地面逾20公尺，且拆卸相當麻煩，已排除是人為故意移除。

而合格墊片須具有耐油、不含石棉成分，還得至少承受400度的高溫，至於是臨時墊片未換不耐高溫被燒毀，或是臨時墊片未換正確規格的墊片，還有待細部報告確認，但根據初步調查，墊片是從新加坡來的，但是否為中國製或其他劣質品，已請統包聯盟10月底前提出採購證明。

台電指出，此次事故主要位於新2號機2-2號氣渦輪機的天然加熱器週邊，主要發電設備並未受損，但仍需進一步詳查，經過全面檢視，新2號機2-1號氣渦輪機及新1號機均已排除風險，運轉安全無虞，事故報告已於19日提報高市府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。

