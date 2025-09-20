地震規模5.0！金門地牛翻身搖很大 氣象站：去年曾有震度2級

金門東方外海今天清晨發生規模5.0地震，震央在台灣海峽中央。（圖擷取自中央氣象署）

2025/09/20 10:38

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣海峽今天（20日）發生芮氏規模5.0地震，是震央附近32年來最大規模的地震，金門最大震度2級，不少居民「很有感」，有人「嚇到醒過來，以為作夢」、「沒遇過金門有這麼大感覺的」，甚至有人認為是金門100年來的大震，中央氣象署金門氣象站主任林依締說，金門去年10月也偵測到1起震度2級地震。

林依締說，地震震央位置發生在金門縣政府東方93.9公里，在金門外海，那也是常會發生地震的區塊；這次測得芮氏規模5.0，再傳到金門最大震度有2級，民眾有感。他說，這是正常能量釋放，後續如有餘震，震度也會減弱。

地震時間是上午6點56分，大部分人還在睡夢中，不少人因此被「被搖醒」，上網「分享」：「床有小晃」、「這不輸921吧」，甚至有人聽到疑似地鳴聲，「什麼狀況？搖搖還有低鳴聲！」，也有民眾說，有小孩因此被嚇哭。

林依締說，金門氣象站自2004年建站以來觀測到的數據，金門發生2級以上地震次數，加上這次共約6至7次，其中4級以上有2次。

金門縣消防局表示，上午10點為止，未傳出地區因地震發生災情。

