為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地震規模5.0！金門地牛翻身搖很大 氣象站：去年曾有震度2級

    金門東方外海今天清晨發生規模5.0地震，震央在台灣海峽中央。（圖擷取自中央氣象署）

    金門東方外海今天清晨發生規模5.0地震，震央在台灣海峽中央。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/09/20 10:38

    〔記者吳正庭／金門報導〕台灣海峽今天（20日）發生芮氏規模5.0地震，是震央附近32年來最大規模的地震，金門最大震度2級，不少居民「很有感」，有人「嚇到醒過來，以為作夢」、「沒遇過金門有這麼大感覺的」，甚至有人認為是金門100年來的大震，中央氣象署金門氣象站主任林依締說，金門去年10月也偵測到1起震度2級地震。

    林依締說，地震震央位置發生在金門縣政府東方93.9公里，在金門外海，那也是常會發生地震的區塊；這次測得芮氏規模5.0，再傳到金門最大震度有2級，民眾有感。他說，這是正常能量釋放，後續如有餘震，震度也會減弱。

    地震時間是上午6點56分，大部分人還在睡夢中，不少人因此被「被搖醒」，上網「分享」：「床有小晃」、「這不輸921吧」，甚至有人聽到疑似地鳴聲，「什麼狀況？搖搖還有低鳴聲！」，也有民眾說，有小孩因此被嚇哭。

    林依締說，金門氣象站自2004年建站以來觀測到的數據，金門發生2級以上地震次數，加上這次共約6至7次，其中4級以上有2次。

    金門縣消防局表示，上午10點為止，未傳出地區因地震發生災情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播