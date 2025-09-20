註冊人數達243萬 教育部「Cool English」將推普技高英聽高手比賽

註冊人數突破243萬人，教育部「Cool English」將推普技高英聽高手比賽。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「Cool English（酷英）」英語線上學習平台，提供聽、說、讀、寫、字彙、文法、遊戲、課本補充、學習扶助、歷屆試題等豐富內容，近年再應用AI技術打造英語教材及工具，目前已有243萬人註冊使用，並有近6萬名教師運用該平台，進行備課及教學，教育部今（20）日表示，將再推「普高和技高英聽高手比賽」。

教育部國教署科長陳嬿妃說明，今（2025）年9月22日至10月23日，酷英平台將推出「普技高英聽高手比賽」，透過收錄授權拍攝之台灣各縣市知名景點影片，協助學生在觀賞影片中強化英聽能力，並藉由學習介紹景點與文化相關的詞彙，進而提升語言運用能力與文化素養，得獎者除可獲得獎狀，還有機會抽中便利商店禮物卡。相關報名資訊可至「Cool English英語線上學習平台」（https://www.coolenglish.edu.tw）查詢。

陳嬿妃表示，教育部委由國立台灣師範大學打造Cool English（酷英）英語線上學習平台，定期舉辦各類比賽和研習等活動，今年舉辦「普技高英閱大師比賽」，透過參賽學生完成指定練習題組，藉由閱讀多元主題的文章，拓展課外知識，並提升英語閱讀能力，吸引近9千名學生踴躍參與，報名人數創歷史新高，顯示學生對於加強自身閱讀能力的熱情及積極性。

陳嬿妃指出，酷英英語線上學習平台將持續提供優質教材，並搭配各項比賽活動，期盼讓更多人看見平台的豐富內容，提升全民學習英文的成效。

