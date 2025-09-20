為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭教師工會爭取 縣府獎勵特優教師改發現金

    宜蘭縣今年表揚195名優秀教育人員，其中71人為特殊優良教師，往年均發放3千元「禮券」，今年改發現金感謝教師。（記者王峻祺攝）

    2025/09/20 11:01

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府在教師節前夕表揚特殊暨資深優良教育人員，針對特殊優良教師獎勵，往年均發放3千元「禮券」，但宜蘭縣教師職業工會認為發放獎金，更能賦予教師更大自主運用空間，也建議比照外縣市提高額度。縣府教育處回應，今年已改為現金發放，因獲獎人數較外縣市多，受限財政預算，暫緩額度調整。

    宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡說，肯定宜蘭頒訂「特殊優良教育人員遴選要點」，定期公開表揚特殊優良教育人員，激勵前線教師士氣，獲獎每人可獲新台幣3千元獎金或等值禮券，不過近年縣府皆採發放「等值禮券」為獎勵方式，並列為其他所得課稅。

    她說，工會發函建議回歸「公立學校教師獎金發給辦法」，直接發放「特殊優良教師獎金」，不僅能確保相關獎勵的合法性與正當性，更賦予獲獎教師更大的自主運用空間，亦體現縣府對教師的實質獎勵與尊重。工會也蒐集鄰近縣市相同類別獎金數額資料，包括台南市、花蓮縣頒發2萬元等，建請縣府研議提高獎金額度。

    宜蘭縣府教育處表示，今年表揚195名優秀教育人員，其中71人為特殊優良教師，往年均發放3千元「禮券」，今年改發現金感謝教師，鼓勵繼續秉持教育初心用愛與專業陪伴學子；至於調高獎金額度，因獲獎人數較外縣市多，受限財政預算，先暫緩額度調整部分。

    獲獎陳姓教師分享，能獲得禮券已經相當高興，現在獲頒現金更開心，將用這筆獎金買點心，回饋學生分享喜悅，感謝他們的陪伴，在學習路上一起努力。

    宜蘭縣政府教育處表揚特殊優良教師，每人頒發現金3千元獎勵。（記者王峻祺攝）

