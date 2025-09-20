基隆自強隧道口人行道工程騎士摔車 議員要求加強夜間照明警示

基隆市安樂路二段施工，車道縮減，夜間視線不清，十分危險。（記者盧賢秀攝）

2025/09/20 10:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市安樂區長庚生活圈正在進行人行環境改善工程，在安樂路二段自強隧道口工區近日發生機車摔車事故，市議員吳驊珈說，自強隧道口前路幅縮減，夜間照明視線不清，十分危險，經協調市府工務處已要求廠商加強夜間警示，並於2週內調整臨時標線改善車道路幅。

安樂區七賢里里長鍾尚倫說，地方支持人行道改善工程，但民眾反映騎車經過工區車道縮減實在很危險，尤其工期長，夜間警示不足，險象環生，希望能夠儘速改善。

請繼續往下閱讀...

市議員吳驊珈表示，自強隧道是安樂社區往市區必經之路，車流量大，施工前方又有彎道，突然縮減路幅，加上夜間照明和警示不足，日前有機車騎士摔傷。她與工務處協調後，工務處要求廠商立即加強夜間警示，並在2週內調整臨時標線。目前基隆市近期有許多道路或下水道工程正在進行，希望市府可以加強相關安全措施，也提醒民眾在施工期間行經自強隧道前要注意安全。

基隆市政府工務處表示，安樂路二段自強隧道口前（往安樂路一段方向）分為2個工區，預計工期大約為2個月，已經請廠商加強夜間警示，並將於2週內調整臨時標線改善車道路幅，以降低施工安全影響。

基隆市安樂路二段施工，車道縮減，夜間視線不清，十分危險。（記者盧賢秀攝）

基隆市安樂路二段施工，車道縮減，夜間視線不清，機車騎士摔車。（吳驊珈提供）

市議員吳驊珈（中）與施工單位協調改善工區安全。（吳驊珈提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法