為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華航12月開航鳳凰城 總經理先拜訪台積電亞利桑那廠

    總經理陳漢銘（右）赴美，拜訪台積電公司營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎。（華航提供）

    總經理陳漢銘（右）赴美，拜訪台積電公司營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎。（華航提供）

    2025/09/20 10:46

    〔記者吳亮儀／台北報導〕華航即將在12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘在美西時間9月19日赴美，拜訪台積電公司營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎，雙方進行意見交流。

    華航表示，台積電是全球半導體產業巨擘，也是華航重要企業客戶。2021年起，華航協助台積電完成超過20趟洛杉磯、舊金山、鳳凰城及熊本等地往返台灣的包機或包艙專案。

    華航總經理陳漢銘表示，作為台灣領銜標竿航空公司，華航擁有綿密的客貨運航網及亞洲最大規模之一的全貨機機隊，將持續以穩健的專案管理、靈活的航線規劃與貼近使用者的服務體驗，與企業會員並肩前行。

    華航表示，與台積電近年推動多面向合作，整合各地區企業差旅項目，提供台積電全球員工購票優惠與專屬禮遇。雙方共同致力2050年淨零碳排，啟動「企業商務旅行SAF減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels,SAF），預計可降低台積電全年度商務差旅逾千碳排，以行動支持台灣能源轉型。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播