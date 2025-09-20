最後一夜！鬼門關禁忌曝光 5句話別亂講 否則惹禍上身

農曆七月最後一天，除中元節的普渡，鬼門關閉前也會準備供品，送「好兄弟」們回陰間。（楊登嵙提供）

2025/09/20 10:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明（21）天農曆七月三十日晚上11點為「鬼門關」，是好兄弟收假的日子，「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天，除中元節的普渡，鬼門關閉前也會準備供品，送「好兄弟」們回陰間，命理師楊登嵙提醒關鬼門普渡拜拜的禁忌，千萬不能說「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，基隆著名的老大公廟關鬼門，是每年鬼月尾聲的重要儀式，同樣得準備豐盛的祭品，當作送好兄弟回家前最後一頓大餐，儀式後，收起關龕門的鑰匙，再寫上關龕門時辰才算圓滿。唯一不同的是，老大公廟對好兄弟有特別優惠，農曆八月一日傍晚才關鬼門，給孤魂野鬼多一點時間彈性，畢竟關上鬼門，就得再一年才能放風。

楊登嵙說，公司行號或住家門口要祭拜好兄弟時間最好在下午1點後5點前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

至於金紙，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

在關鬼門拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，莫與好兄弟結緣。

還有不可燃鞭炮，既然請他們來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂，也千萬不能說姓名，必要時叫綽號，避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

農曆七月三十日晚上11點為「鬼門關」，是好兄弟收假的日子，「關鬼門」又稱「謝燈篙」。（楊登嵙提供）

