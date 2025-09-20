「鯉魚哥」遇劫後雪見明再迎500車友 雪霸處籲行車「相互禮讓」

雪見遊憩區司馬限林道21日有單車活動。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2025/09/20 10:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園雪見遊憩區入口處司馬限林道，13日發生單車達人「鯉魚哥」陳姓男子遭休旅車撞擊死亡的憾事。明（21）日又有單車活動路線也包括司馬限林道，雪霸國家公園管理處呼籲「相互禮讓」，安全為上。

雪霸國家公園管理處表示，21日的單車活動是由財團法人自行車新文化基金會主辦、台中市政府運動局協辦的「2025自行車嘉年華 - GIANT CUP / LIVDAY」活動，將自后里花田綠廊遊客中心出發，經大湖苗61縣沿司馬限林道抵達雪見遊憩區後，迴轉經梅園、士林壩返回后里原出發點，總計500名車友報名。

雪霸處呼籲當日行經活動路線的單車車友與汽機車駕駛務必遵守交通規則，相互禮讓且勿超速，下坡時及彎道處切記減緩速度，並隨時注意前方來車，遵從主辦單位人員的交通引導，雪霸處也會派員協助，並將於當日上午發送中華電信行動簡訊通知遊客駕駛，儘量避開活動路線或該時段（8時~14時30分）。

13日下午3點許，雪見遊憩區入口處的司馬限林道約23.5K，單車騎士48歲陳男遭22歲吳姓男子駕駛休旅車從後方撞擊，陳男送醫傷重不治。據了解，陳男是花蓮某瓦斯行老闆，熱愛騎單車，積極參加各地比賽，在單車界頗有名氣，外號「鯉魚哥」，當天參加台灣登山大滿貫自行車系列賽事遇劫。

雪見遊憩區司馬限林道21日有單車活動，雪霸處請用路人遵從交通引導。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

雪見遊憩區入口處的司馬限林道約23.5K，13日下午發生休旅車撞上自行車事故，造成騎士陳男傷重不治。（圖由警方提供）

