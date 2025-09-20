試新餐廳踩雷！林智群嘆蛤蜊義大利麵不如超商引網熱議

部分民眾喜歡到不同餐廳嘗鮮，律師林智群近日分享，他首次到某間餐廳吃午餐，孰料點的蛤蜊義大利麵不太符合個人口味，他無奈地說「如果義大利麵做得比超商難吃，那就是不好吃」，PO文曝光後引發許多網友熱烈討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2025/09/20 11:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕部分民眾喜歡到不同餐廳嘗鮮，律師林智群近日分享，他首次到某間餐廳吃午餐，孰料點的蛤蜊義大利麵不太符合個人口味，他無奈地說「如果義大利麵做得比超商難吃，那就是不好吃」，PO文曝光後引發許多網友熱烈討論。

林智群昨於臉書粉專發文提及，他首次赴一間開業許久餐廳享受午餐，點了清炒蛤蜊義大利麵，但吃下肚後認為「做得比連鎖超商7-11難吃」，他感嘆地說「我覺得如果義大利麵做得比7-11難吃，那就是不好吃。」

許多網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，其中一名網友提問「我國文不好，請問這對小7的義大利麵是褒還是貶啊？」，林智群回覆「7-11是中位數，100個裡面排50名，開餐廳比它不好吃，就是不好吃。」。

還有網友說「我覺得超商的義大利麵都蠻好吃的」、「這款～全家的比小7好吃」、「我也常吃這個，確實不差，餐廳做比這難吃真的就不要出來做生意了～」、「超商的便當都中規中矩的，缺點方面都是份量較少或稍鹹，而不是味道問題，口感做得比超商差，真的要檢討自己適不適合做此類料理」。

