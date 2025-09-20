國旅低迷 高雄市上半年住宿業衰退7％

高雄市住宿業上半年營收衰退。（記者侯承旭攝）

2025/09/20 09:59

〔記者侯承旭／高雄報導〕國旅低迷，今年上半年全台住宿業的整體營收比去年同期微幅衰退，高雄市住宿業衰退幅度逾7%，尤其高階的觀光旅館衰退近20%。

根據財政部統計，今年上半年全台灣住宿業的整體營收為855.3億元，比去年上半年減少10.2億元，減幅約1.18%；高雄市上半年住宿業營收84.6億元，比去年同期減少約7.2億元，減幅約7.91%，衰退幅度大於全國平均值，同期間台中市住宿業營收衰退達11.76%，是六都跌幅最大，台北市的住宿業營收也跌了5.02%，其餘桃園市、台南市、新北市則是正成長。

進一步分析，高雄市住宿業共679家，包括觀光旅館29家、一般旅館425家、民宿119家、其餘是招待所及未分類住宿等，其中觀光旅館上半年營收共34.1億元，比去年同期衰退19.78%，一般旅館營收49.3億元、比去年同期成長4.20%，民宿營收6643萬元、比去年同期成長7.83%。顯示價位較高的觀光旅館是這波國旅不景氣的重災區，平價具特色的一般旅館及民宿反而影響較小，甚至仍可維持正成長。

