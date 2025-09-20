為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國旅低迷 高雄市上半年住宿業衰退7％

    高雄市住宿業上半年營收衰退。（記者侯承旭攝）

    高雄市住宿業上半年營收衰退。（記者侯承旭攝）

    2025/09/20 09:59

    〔記者侯承旭／高雄報導〕國旅低迷，今年上半年全台住宿業的整體營收比去年同期微幅衰退，高雄市住宿業衰退幅度逾7%，尤其高階的觀光旅館衰退近20%。

    根據財政部統計，今年上半年全台灣住宿業的整體營收為855.3億元，比去年上半年減少10.2億元，減幅約1.18%；高雄市上半年住宿業營收84.6億元，比去年同期減少約7.2億元，減幅約7.91%，衰退幅度大於全國平均值，同期間台中市住宿業營收衰退達11.76%，是六都跌幅最大，台北市的住宿業營收也跌了5.02%，其餘桃園市、台南市、新北市則是正成長。

    進一步分析，高雄市住宿業共679家，包括觀光旅館29家、一般旅館425家、民宿119家、其餘是招待所及未分類住宿等，其中觀光旅館上半年營收共34.1億元，比去年同期衰退19.78%，一般旅館營收49.3億元、比去年同期成長4.20%，民宿營收6643萬元、比去年同期成長7.83%。顯示價位較高的觀光旅館是這波國旅不景氣的重災區，平價具特色的一般旅館及民宿反而影響較小，甚至仍可維持正成長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播