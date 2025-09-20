為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    長者校門口漏夜排隊搶場地 南港成德國小羽球場大公開

    南港區成德國小羽球場，空間寬敞舒適。（記者董冠怡攝）

    南港區成德國小羽球場，空間寬敞舒適。（記者董冠怡攝）

    2025/09/20 09:47

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市南港區居民近日晚上路過成德國小時，看見有長者在校門口睡覺，原本以為是無家可歸者，後來發現是為了租到羽球場熱門時段，等待隔天開放登記而漏夜排隊，引發議論。對此，校方表示造成社區困擾深感歉意，預計明年1月起改採線上登記。

    記者今天走訪觀察，這座室內羽球場的空間寬敞、光線明亮，二樓還有看台，雖然沒有冷氣，但有電風扇和自然風，相當舒適，早上8點半開放租借民眾入校，大約8點20分就有人揹著球具在校門口集合。

    成德國小指出，今年第四季（10月至12月）活動中心羽球場地採現場收件，9月18日早上8點開放登記，提供平日晚上7點至9點、週六日全天時段，先前使用現場登記，除因供過於求，也徵詢過先前登記球友的看法，暫無線上登記的需要。不過，基於民眾安全與市容觀瞻，2026年1月起改採線上登記，並擇日公開抽籤方式作業。同時正與其他學校研議方案，評估如何有效執行及妥善處理目前遇到的問題。

    總務主任錢熙瑤受訪說，成德國小羽球場曾於2022年翻新，也解決屋頂漏水問題，沒有冷氣但有電風扇，雙邊窗戶都可打開，近年陸續有越來越多球友知道這個場地，週一至週五晚上時段（7點至9點）相對搶手，租用4面球場、2小時2200元，10月至12月的十餘個時段，原本是登記到22日，現已全數登記完畢。

    北市教育局補充，市轄各校場地開放由學校依場地條件與社區需求辦理，申請方式以「先申請者優先」為原則，若長期申請致供不應求，可由學校協調或採抽籤決定。校方會按自身規模、社區需求及校內會議決議，調整開放模式。每期以三個月為限，期滿後如需繼續使用，應重新提出申請。

    每週原則上以2次、每次2小時為上限，但若於不影響其他使用者的情形下，學校得准予增加每週使用場地的次數與時數。目前多數學校現已陸續採取線上登記、抽籤或電腦隨機分配，減少排隊和糾紛，持續觀察實施情形及督導確保資源分配公平、兼顧社區需求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播