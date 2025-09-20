長者校門口漏夜排隊搶場地 南港成德國小羽球場大公開

南港區成德國小羽球場，空間寬敞舒適。（記者董冠怡攝）

2025/09/20 09:47

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市南港區居民近日晚上路過成德國小時，看見有長者在校門口睡覺，原本以為是無家可歸者，後來發現是為了租到羽球場熱門時段，等待隔天開放登記而漏夜排隊，引發議論。對此，校方表示造成社區困擾深感歉意，預計明年1月起改採線上登記。

記者今天走訪觀察，這座室內羽球場的空間寬敞、光線明亮，二樓還有看台，雖然沒有冷氣，但有電風扇和自然風，相當舒適，早上8點半開放租借民眾入校，大約8點20分就有人揹著球具在校門口集合。

成德國小指出，今年第四季（10月至12月）活動中心羽球場地採現場收件，9月18日早上8點開放登記，提供平日晚上7點至9點、週六日全天時段，先前使用現場登記，除因供過於求，也徵詢過先前登記球友的看法，暫無線上登記的需要。不過，基於民眾安全與市容觀瞻，2026年1月起改採線上登記，並擇日公開抽籤方式作業。同時正與其他學校研議方案，評估如何有效執行及妥善處理目前遇到的問題。

總務主任錢熙瑤受訪說，成德國小羽球場曾於2022年翻新，也解決屋頂漏水問題，沒有冷氣但有電風扇，雙邊窗戶都可打開，近年陸續有越來越多球友知道這個場地，週一至週五晚上時段（7點至9點）相對搶手，租用4面球場、2小時2200元，10月至12月的十餘個時段，原本是登記到22日，現已全數登記完畢。

北市教育局補充，市轄各校場地開放由學校依場地條件與社區需求辦理，申請方式以「先申請者優先」為原則，若長期申請致供不應求，可由學校協調或採抽籤決定。校方會按自身規模、社區需求及校內會議決議，調整開放模式。每期以三個月為限，期滿後如需繼續使用，應重新提出申請。

每週原則上以2次、每次2小時為上限，但若於不影響其他使用者的情形下，學校得准予增加每週使用場地的次數與時數。目前多數學校現已陸續採取線上登記、抽籤或電腦隨機分配，減少排隊和糾紛，持續觀察實施情形及督導確保資源分配公平、兼顧社區需求。

