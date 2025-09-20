為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    租台糖地露天堆置廢光電板未完全覆蓋 民憂污染、嘉縣環局要罰

    廢光電板露天堆置未完全覆蓋，居民憂心滲漏造成污染。（記者蔡宗勳攝）

    廢光電板露天堆置未完全覆蓋，居民憂心滲漏造成污染。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/20 10:32

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮樹林里台電公司「貴舍升壓站」旁的台糖土地，出租給光電業者暫時堆置因丹娜絲風災毀損的光電板，但覆蓋帆布不確實，部分光電板露出，地方憂心雨水滲入造成土壤與地下水污染，經縣議員黃金茂反映，嘉義縣環保局勘查發現確實管理不當，將請業者陳述意見並依法開罰。

    黃金茂說，丹娜絲颱風造成新庄、溪墘與貴舍滯洪池浮力式太陽光電場受損嚴重，光電業者向台糖租地做為災損光電板暫時堆置場，「貴舍升壓站」旁的堆置場，雖有依規定覆蓋帆布，但有部分露出。這陣子為午後雷陣雨氣候型態，幾乎天天下雨，附近的居民和農民都擔心滲漏造成污染，希望環保單位監督業者不要以鄰為壑。

    樹林里莊姓里民說，這些災損光電板從貴舍滯洪池打撈上來時都已發出異味，甚至沿途滴下污水，已經讓大家憂心忡忡。現在勘查這麼久還不移走，又出現滲漏現象，居民都很恐慌，希望有關單位正視問題嚴重性，還給鄉親沒有恐懼的生活空間。

    嘉義縣環保局長張輝川表示，接獲陳情後已派員到場勘查，發現確有管理不當，有光電板露出、露天貯存堆置未保持清潔完整及無防雨水流入滲透的設備或措施等情形，已經違反廢棄物清理法第36條第1項及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條等，將依法開罰，並要求業者限期改善。

    廢光電板露天堆置未完全覆蓋，管理不當將挨罰。（記者蔡宗勳攝）

    廢光電板露天堆置未完全覆蓋，管理不當將挨罰。（記者蔡宗勳攝）

    廢光電板露天堆置未完全覆蓋。（記者蔡宗勳攝）

    廢光電板露天堆置未完全覆蓋。（記者蔡宗勳攝）

    圖
    圖
