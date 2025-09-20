為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹市區公車站牌貼比手掌還小紙條 議員楊玲宜諷長輩得拿放大鏡才看得到

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    2025/09/20 10:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府號稱要全面建置智慧型公車站牌，市議員楊玲宜接獲陳情稱，位在武陵路「湳中街口站」的27路公車亭，是竹市大型眷改社區-空軍一村站別，且有數千名居民、人口密集度高，尤以長輩居多，但公車站牌資訊卻小如逗點，連各站名稱也用「比手掌小的紙條」貼著，讓長輩得拿放大鏡才看得到，此情形已被審計室要求檢討，諷高虹安邱臣遠團隊的智慧城市及智慧交通站牌政策只是喊喊口號，輕忽使用者需求。

    楊玲宜說，空軍一村是高齡長輩 、學生 、通勤族每天必須使用的公車站，卻要通勤族瞇著眼、貼著玻璃找資訊。據新竹市審計室113年度總決算審核報告指出，交通處設置84處智慧型公車站牌，僅佔全市站牌8.2%，且有近5成不在轄內醫療院所、學校及觀光景點，例如台大醫院新竹分院等處距離最近的智慧型站牌逾1000公尺遠，難怪民眾搭乘意願低。

    她說，市府聲稱要打造「智慧城市」，但一個公車亭，就能看出高虹安市府團隊敷衍的態度，對民眾需求無視，對公共服務輕忽，民眾要的不多，「清楚醒目、即時」的智慧型公車站牌只是基本的需求，如今連公車資訊都讓使用者感到不便，如此無能的市府團隊，市民還要忍耐到何時？

    市府表示，去年11月在東門市場站啟用首座智慧公車站牌，已投入1500萬元進行公車站牌優化，並鎖定光復路的站牌及路線做為優先優化路線，後續會擴展到全市797處公車站點。智慧站牌建置以公車班次密集、人潮聚集地點和醫院與學校周邊站點及藍1區、182路和先導公車路線作為示範路段，後續會由東區、北區到香山區逐步擴建。

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到。（記者洪美秀攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到，已要求全面更新智慧站牌。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到，已要求全面更新智慧站牌。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到，且智慧站牌建置也被審計室要求檢討。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市區公車站牌竟貼比手掌還小的紙條當公車資訊，市議員楊玲宜諷長輩要拿放大鏡才看得到，且智慧站牌建置也被審計室要求檢討。（記者洪美秀翻攝）

