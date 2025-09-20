彰化1010清晨升旗健行 限量國慶包只送不賣

國慶升旗暨健行活動開放民眾線上報名，手機掃描就可完成報名。（縣府提供）

2025/09/20 09:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕10月10日國慶日就要來了，彰化縣政府將在國慶日當天早上舉辦升旗典禮暨健行與園遊會活動，並推出獨家設計的國慶紀念後背包，只送不賣！這款印有「彰化」、「1010」及活動主題字樣的簡約後背包，不僅實用又具紀念價值，縣府希望能藉此再掀話題，吸引更多人早起動起來，一起歡慶國家生日。

今年活動將在10月10日清晨6點於彰化縣立體育場登場，開放線上報名名額3000人，現場還保留1000個名額。縣府表示，除了精彩的升旗典禮、摸彩、表演、親子體驗與公益園遊會，重頭戲就是這款「彰化限定」的紀念後背包。

請繼續往下閱讀...

想把獨家後背包帶回家，不是報名就好，民眾必須在活動當天參加闖關集點，集滿10點即可兌換。此外，只要走完全程健行並完成集章，還能額外獲得限量的國旗方巾及摸彩券，有機會把電視、腳踏車等大獎帶回家。

縣府指出，今年活動結合了運動、闖關與公益，希望更多的民眾一起來感受光輝十月國慶的喜慶氛圍，也歡迎大家當天穿著國旗元素服務或裝飾亮相！

彰化國慶日升旗暨健行活動，健行路線繞八卦山體育場一圈。（縣府提供）

10月10日國慶日，彰化舉辦升旗暨健行活動，紀念品之一國旗方巾。（縣府提供）

彰化獨家設計的國慶紀念後背包，只送不賣。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法