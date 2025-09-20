為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化1010清晨升旗健行 限量國慶包只送不賣

    國慶升旗暨健行活動開放民眾線上報名，手機掃描就可完成報名。（縣府提供）

    國慶升旗暨健行活動開放民眾線上報名，手機掃描就可完成報名。（縣府提供）

    2025/09/20 09:44

    〔記者張聰秋／彰化報導〕10月10日國慶日就要來了，彰化縣政府將在國慶日當天早上舉辦升旗典禮暨健行與園遊會活動，並推出獨家設計的國慶紀念後背包，只送不賣！這款印有「彰化」、「1010」及活動主題字樣的簡約後背包，不僅實用又具紀念價值，縣府希望能藉此再掀話題，吸引更多人早起動起來，一起歡慶國家生日。

    今年活動將在10月10日清晨6點於彰化縣立體育場登場，開放線上報名名額3000人，現場還保留1000個名額。縣府表示，除了精彩的升旗典禮、摸彩、表演、親子體驗與公益園遊會，重頭戲就是這款「彰化限定」的紀念後背包。

    想把獨家後背包帶回家，不是報名就好，民眾必須在活動當天參加闖關集點，集滿10點即可兌換。此外，只要走完全程健行並完成集章，還能額外獲得限量的國旗方巾及摸彩券，有機會把電視、腳踏車等大獎帶回家。

    縣府指出，今年活動結合了運動、闖關與公益，希望更多的民眾一起來感受光輝十月國慶的喜慶氛圍，也歡迎大家當天穿著國旗元素服務或裝飾亮相！

    彰化國慶日升旗暨健行活動，健行路線繞八卦山體育場一圈。（縣府提供）

    彰化國慶日升旗暨健行活動，健行路線繞八卦山體育場一圈。（縣府提供）

    10月10日國慶日，彰化舉辦升旗暨健行活動，紀念品之一國旗方巾。（縣府提供）

    10月10日國慶日，彰化舉辦升旗暨健行活動，紀念品之一國旗方巾。（縣府提供）

    彰化獨家設計的國慶紀念後背包，只送不賣。（縣府提供）

    彰化獨家設計的國慶紀念後背包，只送不賣。（縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播