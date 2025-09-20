為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    年年秒殺！和美實校2026桌曆「聽海說故事」 9/25限量開賣

    劉禹樂的《藍色海洋》呈現繽紛的海洋世界。（圖由校方提供）

    劉禹樂的《藍色海洋》呈現繽紛的海洋世界。（圖由校方提供）

    2025/09/20 09:37

    〔記者湯世名／彰化報導〕年年秒殺！彰化縣國立和美實驗學校2026年桌曆即將開賣，今年校方以「聽海說故事」為主題，從150多個學生作品中選出12件代表作，透過孩子們純真的眼光，將心中的「大海」化為畫筆的色彩，寬廣無垠的想像躍然紙上，更是勇敢面對挑戰的象徵；今年桌曆僅印製2千本，25日起開賣，數量有限，要買要快。

    入選作品中，來自綜合高中美工學程的學生陳柏翰，雖然因疾病限制行動，但其作品《無聲地訴說》以大膽的筆觸刻畫大海中堅定向上的鯨魚，象徵他面對生命考驗時不退縮的力量；小學部的劉禹樂透過複合媒材創作出《藍色海洋》，運用多元素材與水彩交融，呈現出繽紛的海洋世界，不僅展現童趣的想像，還傳達對環境保護的重視。

    普通高中部學生鄭愷樂以電腦繪圖描繪出在浪花中傾聽海洋呢喃的少女，充滿奇趣與希望，讓觀者感受到青春的無限可能。

    仁愛文教基金會董事長張世昌說，孩子們在作品裡訴說他們的心聲，每幅畫作都充滿無限的想像與生命力；和美實校校長許弘憲則表示，孩子們在人生的海洋中勇敢逐浪，活出屬於自己的精彩篇章。

    今年只要捐款仁愛文教基金會180元，即可獲得1本桌曆；捐款8000元以上，桌曆以每本160元計，並提供公司行號或個人資料燙金服務。郵政劃撥帳號：21873771，戶名：財團法人仁愛文教基金會。洽詢電話：梁志遠先生04-7552009分機805。

    和美實校2026年桌曆僅印製2千本。（圖由校方提供）

    和美實校2026年桌曆僅印製2千本。（圖由校方提供）

    和美實校2026年桌曆以「聽海說故事」為主題。（圖由校方提供）

    和美實校2026年桌曆以「聽海說故事」為主題。（圖由校方提供）

