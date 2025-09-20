氣象粉專：樺加沙颱風有機會增為強烈颱風 榮登今年「風王」

「觀氣象看天氣」分析師陳勝指出，「樺加沙越來越越有風王的架勢了」，由於接下來行經的海域相當有利發展，預計將增強為強烈颱風，有機會榮登今年風王，目前預測路徑以通過巴士海峽的機會最大，但仍不排除偏北更接近台灣，影響台灣最明顯的時間在下週二（23日）前後，影響最明顯的區域為東半部跟恆春半島，尤其要留意局部的強降雨。（圖擷自「觀氣象看天氣 」臉書粉專）

2025/09/20 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕米塔颱風已減弱為熱帶性低氣壓，現存的颱風剩下2個，分別為第18號樺加沙颱風、第19號浣熊颱風，對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」分析師陳勝今日發文表示，「樺加沙越來越越有風王的架勢了」。

「觀氣象看天氣」分析師陳勝指出，「樺加沙越來越越有風王的架勢了」，由於接下來行經的海域相當有利發展，預計將增強為強烈颱風，有機會榮登今年風王，目前預測路徑以通過巴士海峽的機會最大，但仍不排除偏北更接近台灣，影響台灣最明顯的時間在下週二（23日）前後，影響最明顯的區域為東半部跟恆春半島，尤其要留意局部的強降雨。

陳勝指出，其次是北部跟南部也會有間歇性的風雨， 但風雨不至於太大，若颱風中心在往北偏一點，風雨則會再加大一些，現在最緊張的地區應該是港澳跟廣東延岸，有機會出現17級的強陣風。

氣象署官網提及，熱帶性低氣壓TD20（原米塔颱風）今日2時的中心位置在北緯23.2度，東經114.4度，以每小時5公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

