員林火車站商圈大改造 台鐵派出所確定拆除、暫遷車站2樓

台鐵員林派出所將遷除，暫遷站內2樓。（資料照）

2025/09/20 09:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為改善員林火車站前的交通和商圈格局，員林市公所將把站前道路拓寬為11公尺寬，目前最大的問題卡在站前台鐵派出所拆遷問題。立委陳素月19日邀集警政署、鐵警局、台鐵公司高層協調，達成台鐵派出所遷往員林站2樓共識。

協調會在陳素月國會辦公室召開，包括警政署副署長廖訓誠、鐵警局長陳錦坤和台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇參與。陳素月表示，會中達成4項共識，首先台鐵公司同意變更目前2樓契約，讓鐵警局員林所暫遷站內2樓，其次由鐵警局提出臨時派出所裝修工程計畫書，至於未來台鐵派出所遷建用地取得，目前由台鐵和警政署研議中，工程經費由警政署編列。

請繼續往下閱讀...

陳素月強調，員林火車站前因道路過窄，影響商圈的發展，市公所已提出改善計畫，但一直卡在台鐵派出所的遷建問題，如今終於確定，預料工程很快展開。該計畫為員林火車站商圈帶來很大的好處，即站前往北開闢L型聯外道路，在民權街北段轉彎匯接至中山路（路口正對光南書店）。透過站前道路和中山路連接，形成11公尺至15公尺寬的環狀大道，火車站前不再因道路狹窄而打結，加速乘客進出站上下車的時間。

員林市代理市長賴致富表示，站前道路拓寬是都市計畫內的道路，完成後可以有效改善市內交通。員林火車站對外的聯絡道，分別有東向（往黃金帝國）、北向（往原立體停車塔）、南向道路，現有道路狹窄，旅客接送大都原路進、原路出，以致車流打結，影響到週邊的交通和商圈發展。在台鐵派出所遷建後，由縣府工務局負責拆除。

陳素月召集相關單位協商，達成台鐵員林派出所遷建共識。（立委陳素月提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法