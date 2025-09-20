永和國父紀念館土地爭訟 新北市城鄉局：都更後保留孫家宗祠

新北市永和國父紀念館將進行都更，土地及房產價值上看百億元。（記者翁聿煌攝）

2025/09/20 09:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和國父紀念館已列入永和行政園區都更範圍，卻有孫家後代主張土地捐贈無效、興訟要求返還，新北市城鄉發展局對此表示，感謝當年孫家先人義舉，無條件捐贈土地興建國父紀念館，如今市府基於整體規劃，運用紀念館與區公所、戶政所、警分局和消防隊等原址都更整建行政園區，未來仍會在建築物中保留國父紀念館場館及孫氏宗祠空間，感念先人的慷慨善行。

城鄉局表示，外界認為永和永和國父紀念館現今土地與都更價值上百億元，但是孫家眾多捐贈人當中，只有一部分孫家後代主張要索回土地，所以就算是判決市府返還土地，也只是捐地面積685坪其中一小部分，不致影響市府推動行政園區都更計畫。

城鄉局表示，永和現有的區公所、戶政事務所、警分局、消防隊和圖書館等公家機關建物都已使用多年，房舍老舊且空間不足，因此想整合國父紀念館一併進行都市更新，全案已報內政部都市計畫委員會審議，將比照新店行政園區都更案，以公辦都更方式徵選民間實施者（建商）投資興建，市府就可以不用耗費鉅額興建經費，且分回一定比例建物空間，作為相關辦公廳舍使用。

城鄉局指出，孫家後代向地方法院提告之前，就已經向監察院陳情本案，經監察院調查，市府取得捐贈土地並無不當情事，對於孫家部分後代要求，都更後仍會在新建築物中保留國父紀念館場館及孫氏宗祠空間，以感念先人捐地義舉。

永和國父紀念館二樓有當年捐地的孫氏祠堂。（記者翁聿煌攝）

孫氏祠堂前的牌匾，記載當年捐贈土地的緣由歷程。（記者翁聿煌攝）

