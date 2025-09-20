為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    永和國父紀念館土地爭訟 新北市城鄉局：都更後保留孫家宗祠

    新北市永和國父紀念館將進行都更，土地及房產價值上看百億元。（記者翁聿煌攝）

    新北市永和國父紀念館將進行都更，土地及房產價值上看百億元。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/20 09:45

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和國父紀念館已列入永和行政園區都更範圍，卻有孫家後代主張土地捐贈無效、興訟要求返還，新北市城鄉發展局對此表示，感謝當年孫家先人義舉，無條件捐贈土地興建國父紀念館，如今市府基於整體規劃，運用紀念館與區公所、戶政所、警分局和消防隊等原址都更整建行政園區，未來仍會在建築物中保留國父紀念館場館及孫氏宗祠空間，感念先人的慷慨善行。

    城鄉局表示，外界認為永和永和國父紀念館現今土地與都更價值上百億元，但是孫家眾多捐贈人當中，只有一部分孫家後代主張要索回土地，所以就算是判決市府返還土地，也只是捐地面積685坪其中一小部分，不致影響市府推動行政園區都更計畫。

    城鄉局表示，永和現有的區公所、戶政事務所、警分局、消防隊和圖書館等公家機關建物都已使用多年，房舍老舊且空間不足，因此想整合國父紀念館一併進行都市更新，全案已報內政部都市計畫委員會審議，將比照新店行政園區都更案，以公辦都更方式徵選民間實施者（建商）投資興建，市府就可以不用耗費鉅額興建經費，且分回一定比例建物空間，作為相關辦公廳舍使用。

    城鄉局指出，孫家後代向地方法院提告之前，就已經向監察院陳情本案，經監察院調查，市府取得捐贈土地並無不當情事，對於孫家部分後代要求，都更後仍會在新建築物中保留國父紀念館場館及孫氏宗祠空間，以感念先人捐地義舉。

    相關新聞請見：

    長輩捐地建永和國父紀念館 後代認為過程有瑕疪與市府訴訟爭產

    永和國父紀念館二樓有當年捐地的孫氏祠堂。（記者翁聿煌攝）

    永和國父紀念館二樓有當年捐地的孫氏祠堂。（記者翁聿煌攝）

    孫氏祠堂前的牌匾，記載當年捐贈土地的緣由歷程。（記者翁聿煌攝）

    孫氏祠堂前的牌匾，記載當年捐贈土地的緣由歷程。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播