長輩捐地建永和國父紀念館 後代認為過程有瑕疪與市府訴訟爭產

新北市永和國父紀念館用地為55年前永和孫家捐贈，由當時的台北縣永和鎮公所募款興建。（記者翁聿煌攝）

2025/09/20 09:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區國父紀念館，50多年前由孫家8位兄弟捐出685坪土地、再由當時永和鎮公所募款興建，如今新北市政府打算將紀念館連同鄰近的區公所、戶政所和警分局一併辦理都更改建行政園區，外界估算紀念館土地改建價值上看百億元，部分孫家後代質疑當年捐地程序不完備，訴訟爭取返還土地，一審遭新北地院駁回，原告等人不服，表示將繼續上訴，誓言會「爭到底」。

永和國父紀念館位於竹林路和國光路口，永和地狹人稠，缺乏大型室內展演空間，國父紀念館也是在地舉辦藝文及公益活動的重要場地，紀念館二樓則有一間孫氏宗祠「樂安堂」，堂前的牌匾記載1969年8位孫家兄弟對國父孫中山的豐功偉蹟與有榮焉、從而捐出685坪土地興建國父紀念館與孫氏宗祠的緣由歷程。

但是50多年過去，當初的農地菜園地，如今已成市中心的黃金地段、價值連城，捐地8人的後代子孫開枝散葉，對捐地一事有不同認知。後代孫偉峻表示，大部分子孫對當年長輩捐地興建國父紀念館做公益的事蹟引以為榮，但是希望市府在都更後改建大樓，理應保留國父紀念館和孫氏宗祠空間，彰顯孫家當年的慷慨善行。

但也有部分孫家子弟不認同捐地的合法性，後代孫立權表示，當年孫氏宗親的「土地捐贈書」與「用地使用同意書」上的姓名不一致，且有人當時尚未成年、有人甚至已經過世，因此認為該份同意書不具效力，向法院提出偽造文書告訴，加上市府理應保存的捐贈登記資料，被市府已逾保存年限銷毀而無案可稽；唯經地方法院審理後，指原告主張捐地無效，卻提不出足夠證據證明，因此被駁回。

孫立權說，他們已經提出上訴，要求市府不得把捐贈土地進行都更或變賣，並將提告市府刑事竊佔罪，因為市府主張當初捐地685坪建國父紀念館，但實際只用掉380坪，其餘305坪被用來建永和區公所和戶政所，他們有信心上訴高院能打贏官司。

永和國父紀念館內有孫氏宗祠「樂安堂」，右側牌匾記載當年捐地事蹟。（記者翁聿煌攝）

