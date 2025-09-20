難停車衝擊商圈！雲縣擬斥資逾10億 在斗六蓋2座地下停車場

雲林縣府規劃在斗六市莊敬路、自強街的中山公園興建地下停車場，共計200格停車位。（記者黃淑莉攝）

2025/09/20 09:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市區停車位不足，雲林縣政府計畫斥資逾10億元，在民生南路民生公園、莊敬路中山公園分別興建地下2層的停車場，各有200格汽車停車位。據了解，考量地方商圈發展，地方有不少民眾支持，縣府的目標是在2026年底動工。

為解決斗六市區停車位一位難求窘境，縣府爭取中央前瞻建設經費，在2019年獲交通部允諾3案約8億元的停車場興建案，包括鎮西國小操場地下停車場、斗六民生公園地下停車場及虎尾公安立體停車場，前2案因地方反對交通部在2020年停止補助計畫，僅公安停車場順利興建且在今年啟用。

據指出，這幾年民生南路及成功路、莊敬路、自強街周邊難停車，連帶商圈生意受衝擊，民生南路一名地主原有4間店面出租，因生意不佳現在4間都沒人租。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，這幾年地方反映斗六增設停車場，縣府規劃重啟民生公園地下停車場，另在受山宮對面中山公園也興建地下停車，初步規劃民生公園地下停車場地面保留公園綠地等設施，地下1層96格停車位、地下2層104格，共計200格，出入口都在民生南路。

中山公園停車場規劃有2方案，方案1為地面有132格停車位、地下1層70格，方案2為保留地面原公園設施，地下1、2層各100格停車位，經與公所討論後，決議採方案2。

汪令堯表示，2019年時民生公園地下停車場工程經費2.8億元，原物料飆漲現要5.5億元，中山公園停車場概估約需5.3億元，中央前瞻基礎建設補助停車場已關門，縣府將在整個設計規劃案完成後，積極向中央爭取。

汪令堯說，民生公園有開過一次說明會，最近會再召開一次地方說明會，中山公園已排定在10月3日召開。

雲林縣府規劃斗六民生南路民生公園地下停車場，共計200停車格。（記者黃淑莉攝）

