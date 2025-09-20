寵物大對決！ 屏東龜兔賽跑10/19真實上演

屏東將龜兔賽跑（縣議員李世斌服務處提供）

2025/09/20 09:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕10月4日是世界動物日，屏東新故鄉文教發展協會、李世斌議員服務處今年將在屏東千禧公園舉辦真實版的「龜、兔賽跑」讓飼主帶著自己的寵物龜、寵物兔來比賽，前3名可獲得全聯禮券，李世斌表示，這項龜、兔賽跑著重在趣味性，歡迎大家帶著寵物來公園走走。

李世斌表示，大家都聽過龜兔賽跑的故事，但是沒見過現場版的比賽，5年前曾經辦過一次龜兔賽跑，但因為開放式的場地，寵物很難控制，烏龜雖贏了，但兔子表明不服，所以這次比賽主辦單位將準備5公尺的賽道，兔子在飼主的呼喚下不會再打瞌睡了，而烏龜是不是經過飼主訓練後會有新戰術？這次的龜兔賽跑宿命之戰，誰能稱王就要看比賽的結果。

李世斌說明，比賽的時間在10月19日（週日）下午4點，因為世界動物日遇到中秋連假而延後舉辦，地點在屏東千禧公園涼亭及廣東路人行步道，網路線上報名到23日止，李世斌議員服務處也能報名電話08-7361789，比賽當天也能現場報名，前3名可以獲得全聯禮券1000~500元，參賽者都能獲贈寵物用品店折價券100元一張，他飼養的「玄武戰尊龜傲天」已經蓄勢待發了，歡迎大家來挑戰。

屏東寵物龜兔賽跑開始報名了（縣議員李世斌服務處提供）

