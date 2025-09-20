為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寵物大對決！ 屏東龜兔賽跑10/19真實上演

    屏東將龜兔賽跑（縣議員李世斌服務處提供）

    屏東將龜兔賽跑（縣議員李世斌服務處提供）

    2025/09/20 09:15

    〔記者葉永騫／屏東報導〕10月4日是世界動物日，屏東新故鄉文教發展協會、李世斌議員服務處今年將在屏東千禧公園舉辦真實版的「龜、兔賽跑」讓飼主帶著自己的寵物龜、寵物兔來比賽，前3名可獲得全聯禮券，李世斌表示，這項龜、兔賽跑著重在趣味性，歡迎大家帶著寵物來公園走走。

    李世斌表示，大家都聽過龜兔賽跑的故事，但是沒見過現場版的比賽，5年前曾經辦過一次龜兔賽跑，但因為開放式的場地，寵物很難控制，烏龜雖贏了，但兔子表明不服，所以這次比賽主辦單位將準備5公尺的賽道，兔子在飼主的呼喚下不會再打瞌睡了，而烏龜是不是經過飼主訓練後會有新戰術？這次的龜兔賽跑宿命之戰，誰能稱王就要看比賽的結果。

    李世斌說明，比賽的時間在10月19日（週日）下午4點，因為世界動物日遇到中秋連假而延後舉辦，地點在屏東千禧公園涼亭及廣東路人行步道，網路線上報名到23日止，李世斌議員服務處也能報名電話08-7361789，比賽當天也能現場報名，前3名可以獲得全聯禮券1000~500元，參賽者都能獲贈寵物用品店折價券100元一張，他飼養的「玄武戰尊龜傲天」已經蓄勢待發了，歡迎大家來挑戰。

    屏東寵物龜兔賽跑開始報名了（縣議員李世斌服務處提供）

    屏東寵物龜兔賽跑開始報名了（縣議員李世斌服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播