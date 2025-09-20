高雄MeNGo會員破28萬人次，交通局攜手FOCASA響應「世界無車日」。（交通局提供）

2025/09/20 09:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕響應9月22日「世界無車日」，高雄市府持續推廣MeNGo卡搭乘大眾運輸交通，估計已突破28萬註冊會員，特別與亞洲規模最大的FOCASA馬戲團合作推出藝術之旅抽獎活動，即日起至9月24日止，有機會抽中價值2千元的馬戲藝術節「幾米男孩的100次勇敢」B區座位門票，以及「紅鼻子」紀念品。

交通局長張淑娟表示，MeNGo已陪伴市民邁入第七年，註冊會員已超過28萬人次，一路從單運具捷運月票，逐步擴展到TPASS、MeNGo時數票等多元公共運具整合，除了提供便捷的公共運輸行動服務外，也積極透過各式活動推廣低碳出行理念，滿足民眾城市通勤及觀光旅遊的交通需求。

為回饋TPASS愛用會員，今年（114年）購買高雄市TPASS月/季票的民眾，交通局也會以e-mail或簡訊提供「2025 FOCASA馬戲藝術節TPASS專屬92折購票優惠折扣碼」。

適逢「922世界無車日」及「MeNGo 七周年慶」，交通局特別與台灣第一個專業馬戲團隊FOCASA合作推出行銷活動，民眾只要在即日起至9月24日止，只要在高雄市政府交通局臉書活動貼文，下方留言區上傳1張「馬戲團相關裝扮與公共運輸合照」達成指定條件，即可參加抽獎。

民眾只需寫下「平時使用的公共運輸與心得感想」，即可獲得抽獎資格，最大獎為林懷民執導、實現幾米繪本世界的「幾米男孩的100次勇敢」B區座位門票，行經活動場域周邊的黃1、214路線，也特別推出3輛彩繪馬戲團主題公車，共邀市民一起放下汽機車，搭乘公共運輸，響應「世界無車日」。

高雄MeNGo會員破28萬人次 ，交通局攜手FOCASA響應「世界無車日」，盼多利用大眾運輸。（交通局提供）

黃1、214路線也特別推出3輛彩繪馬戲團主題公車，共邀市民一起放下汽機車，搭乘公共運輸。（交通局提供）

