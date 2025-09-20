新北新店今免費狂犬病疫苗開打 現場義診、美容、認養全包

為提升民眾對狂犬病的認識及推動疫苗施打，今（20日）於新店三民活動中心提供免費疫苗注射與義診，同時也安排免費認養專區、寵物美容、義診等服務。（動保處提供）

2025/09/20 09:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕狂犬病是人畜共通傳染病，一旦發病幾乎無法治癒，死亡率極高，因此，動物保護防疫處長楊淑方表示，透過施打疫苗，可有效避免寵物感染狂犬病，還能降低毛寶貝將病毒傳染給人類的風險。而為提升民眾對狂犬病的認識及推動疫苗施打，今（20日）於新店三民活動中心提供免費疫苗注射與義診，同時也安排免費認養專區、寵物美容、義診等服務。

楊淑方指出，今天、28日推動疫苗施打，首場於新店三民活動中心提供免費疫苗及晶片施打，現場還設有免費毛寶貝認養專區、寵物秀及新北市寵物商業同業公會協助寵物簡易美容、新北市獸醫師公會協助動物醫療諮詢、寵物CPR教學、長照按摩教學、手作區（皮雕製作、人體彩繪）、繪畫區、寵物鮮食區、戶外游泳池、障礙賽區等多個攤位，另外也規劃「集章闖關」活動，完成任務可到服務台挑選小禮物；此外，28日在深坑老街除了能讓毛寶貝完成疫苗施打，現在將於深坑廳前庭廣場舉辦「世界狂犬病日音樂會」，活動兼具防疫宣導與動物福利。

楊淑方提醒，依據《動物傳染病防治條例》規定犬隻必須定期接種狂犬病疫苗，接種後可避免違規受罰。定期施打疫苗也讓飼主帶毛寶貝外出、與人和其他動物接觸時更安心，既保障寵物健康，也維護公共衛生與社區安全。

