為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北新店今免費狂犬病疫苗開打 現場義診、美容、認養全包

    為提升民眾對狂犬病的認識及推動疫苗施打，今（20日）於新店三民活動中心提供免費疫苗注射與義診，同時也安排免費認養專區、寵物美容、義診等服務。（動保處提供）

    為提升民眾對狂犬病的認識及推動疫苗施打，今（20日）於新店三民活動中心提供免費疫苗注射與義診，同時也安排免費認養專區、寵物美容、義診等服務。（動保處提供）

    2025/09/20 09:02

    〔記者羅國嘉／新北報導〕狂犬病是人畜共通傳染病，一旦發病幾乎無法治癒，死亡率極高，因此，動物保護防疫處長楊淑方表示，透過施打疫苗，可有效避免寵物感染狂犬病，還能降低毛寶貝將病毒傳染給人類的風險。而為提升民眾對狂犬病的認識及推動疫苗施打，今（20日）於新店三民活動中心提供免費疫苗注射與義診，同時也安排免費認養專區、寵物美容、義診等服務。

    楊淑方指出，今天、28日推動疫苗施打，首場於新店三民活動中心提供免費疫苗及晶片施打，現場還設有免費毛寶貝認養專區、寵物秀及新北市寵物商業同業公會協助寵物簡易美容、新北市獸醫師公會協助動物醫療諮詢、寵物CPR教學、長照按摩教學、手作區（皮雕製作、人體彩繪）、繪畫區、寵物鮮食區、戶外游泳池、障礙賽區等多個攤位，另外也規劃「集章闖關」活動，完成任務可到服務台挑選小禮物；此外，28日在深坑老街除了能讓毛寶貝完成疫苗施打，現在將於深坑廳前庭廣場舉辦「世界狂犬病日音樂會」，活動兼具防疫宣導與動物福利。

    楊淑方提醒，依據《動物傳染病防治條例》規定犬隻必須定期接種狂犬病疫苗，接種後可避免違規受罰。定期施打疫苗也讓飼主帶毛寶貝外出、與人和其他動物接觸時更安心，既保障寵物健康，也維護公共衛生與社區安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播