樺加沙逼近！花蓮馬太鞍溪堰塞湖防潰 下游疏濬40萬噸、預佈消波塊

馬太鞍溪堰塞湖在光復林道19K的最新影像，目前尚未發生溢流。（林保署提供）

2025/09/20 09:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕樺加沙颱風接近預估東部將有大雨，但花蓮馬太鞍溪上游還有一個巨型堰塞湖，依據林業保育署花蓮分署監測資料，截至今天估蓄水量達6592萬噸，相當2座新竹寶二水庫的有效蓄水量。水利署第九河川分署今天表示，已完成堰塞湖防汛準備，以防範樺加沙颱風可能帶來的大雨，一旦颱風警報發布將封閉河床，請民眾不要進入馬太鞍溪河床活動。

林保署在馬太鞍溪堰塞湖布置攜帶式監視器、水位計，配合周邊雨量站，今天監測數據顯示，堰塞湖湖面約109公頃，堰塞湖蓄水量約6592萬噸（滿水量約9100萬噸，已達庫容量72%），湖面距離溢流口高差約20.13公尺。原本的假設是後續無豪大雨情況，日蓄水量穩定增加70萬噸，可能於10月下旬壩頂溢流，但颱風來襲可能加速蓄水速度。

請繼續往下閱讀...

水利署第九河川分署今天也表示，目前已完成馬太鞍溪堰塞湖防汛整備，嚴陣以待防範樺加沙颱風威脅，已完成包括光復堤防檢測並以太空包加高、預佈混凝土塊、移動式抽水機及搶險機具，並加強下游河道清疏，河中心線濬深2公尺、寬30公尺，合計與縣府合作疏濬約40萬噸，以提升通洪能力。

九河局指出，為確保公共安全，馬太鞍溪下游便道已採取預防性封閉，颱風期間嚴禁進入河道，以降低人員進入河川區域的風險，現場透過CCTV監視器、雨量及水位監測系統及智慧河川平台，全天候掌握堰塞湖狀況，並建立簡訊通報與Line群組即時推播機制，旦豪雨來襲，將立即成立防汛搶險隊伍，確保緊急應變即時有效。

第九河川分署在馬太鞍溪堤防放置消坡鼎塊，以防大水沖刷釀災。（水利署第九河川分署提供）

林保署建立馬太鞍溪堰塞湖監測資訊面板，嚴密監控水位水量。（林保署提供）

水利署第九河川分署在馬太鞍溪下游進行抽水機維護作業，確保可正常運作。（水利署第九河川分署提供）

水利署在馬太鞍溪下游光復溪檢查水門啟閉功能。（水利署第九河川分署提供）

馬太鞍溪河床疏濬浚深40萬公噸。（水利署第九河川分署提供）

水利署在馬太鞍溪各堤防區進行預先搶險的布置圖。（水利署第九河川分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法