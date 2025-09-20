為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投茶博演唱會 羅大佑、李建復10/4重磅登台

    2025南投世界茶業博覽會演唱會，邀請羅大佑、李建復等知歌手演唱。（南投縣政府提供）

    2025/09/20 08:47

    〔記者張協昇／南投報導〕2025南投世界茶業博覽會，10月4日至12日將於中興新村舉行，今年茶博會除結合國慶焰火為最大賣點外，也將安排兩場大型演唱會，其中10月4日率先登場的「經典之夜」演唱會，請來華語樂壇重量級創作歌手羅大佑，演唱其創作的多首膾炙人口歌曲，縣府邀請民眾屆時一起來中興新村大操場，聆賞跨世代的經典金曲，一起重溫那段動人的美好時光！

    南投縣政府每年在茶博會舉辦的大型免費露天演唱會，都湧入爆滿民眾，場面不輸售票演唱會，今年再度推出「一心二夜」兩場演唱會，其中10月4日舉行的「經典之夜」演唱會大咖雲集，除由羅大帶來包括童年、戀曲1990等大家耳熟能詳的經典曲目，也邀請已少見公開演唱的知名民歌手李建復，以及鄭怡、王海玲、金智娟、甚至第一代民歌手胡德夫等人演出，還有新生代歌手李子森、杜怡恬及黑旋風輪番開唱，集結民歌、跨世代金曲等經典旋律再現，唱出滿滿的青春回憶。

    縣府新聞及行政處指出，今年的茶博演唱會除了演出卡司堅強，也有更高規格的舞台設計，演出時間並提前到下午4點30分舉行，歡迎大家來南投逛茶博、喝好茶、聽好歌，享受一場能讓4、5、6年級生感動的音樂饗宴。

    南投縣政府在去年茶業博覽會舉辦的民歌演唱會，湧進上萬民眾觀賞，盛況空前。（南投縣政府提供）

    去年南投茶博會演唱會，請來辛曉琪演出。（南投縣政府提供）

