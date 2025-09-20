「柚」來做好事！ 新東陽關西服務區揪眾買文旦助學子

新東陽關西服務區經理林佳怡（右）在百大青農余振全（中）陪同下，跟同仁一起在寶香果園親自選摘義賣用的文旦柚。（林佳怡提供）

2025/09/20 09:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕快到中秋，又是吃文旦柚的季節，國道3號關西服務區承攬營運的新東陽（股）公司最近發起中秋寶柚義賣活動，揪大家「柚來做好事」。其中關西服務區就認購至少200箱已經開始義賣，所得將捐助關西國小棒球隊和該鎮最偏遠的玉山國小。關西服務區經理林佳怡今天呼籲週末出門旅遊的民眾，經過關西服務區別忘了進去響應。

林佳怡說，新東陽發起前述義賣已有10年，其中關西服務區在2020年加入後，義賣所得先是捐助關西國小棒球隊，次年再同步捐助關西玉山國小。

​新東陽表示，今年的「柚來做好事」義賣活動，跟新竹縣關西友善農場、新竹縣寶香果園、苗栗西湖千蕙有機農場、雲林斗六果菜合作社，鎖定老欉文旦柚採購帶回旗下的4個國道服務區義賣，最後再把義賣所得全數捐贈給當地有需要的機關團體。

林佳怡說，位於寶山鄉的寶香果園跟他們是首度合作，這個果園是神農獎得主、寶山鄉農會理事長余合能，家傳超過1甲子的果園，就連第3代傳人余振全也獲得全國百大青農的肯定，出品的是正港的老欉文旦！果形美、大小適中且多汁，她和同仁們親自到場選、摘，保證果肉飽滿細緻、柚香濃郁。

她還說，「柚來做好事」的文旦柚義賣其實是全台同步，義賣所得除了幫助新竹縣關西國小棒球隊和玉山國小學童，也將捐助苗栗家扶中心、南投仁愛兒少之家、以及財團法人老五老基金會，歡迎所有民眾經過不錯過。

國道3號關西服務區內目前正在義賣文旦柚，所得將全部捐助關西國小棒球隊和玉山國小。（林佳怡提供）

