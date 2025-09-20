樺加沙爆發成長中 颱風論壇曝週一「觸陸」、路徑仍可能北修

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享樺加沙颱風最新動態，指樺加沙環流持續整合、爆發，強度增強中，預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，將挑戰強烈颱風。（圖擷自氣象署）

2025/09/20 08:29

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1130公里的樺加沙颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享，目前強度持續增強中，將挑戰強烈颱風，未來48小時移動速度將加快，預估暴風圈會在下週一傍晚左右接觸到恆春半島及台東陸地，雖然登陸的機率低，但暴風圈仍會籠罩南部及台東的陸地，北部、東部受外圍環流影響也會有一定程度的風雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文分享樺加沙颱風最新動態，指樺加沙環流持續整合、爆發，強度增強中，預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，將挑戰強烈颱風。

颱風論壇表示，未來48小時太平洋高壓會稍微減弱，使樺加沙朝西北移動，預估週日下半天高壓重新增強，強勢導引樺加沙逐漸偏西，移動速度加快。下週二將通過巴士海峽，也是離台灣最近時刻。若高壓增強則速度越快，樺加沙偏西幅度越明顯；反之則越靠近台灣。

颱風論壇說明，以目前路徑推估，暴風圈預計會在下週一傍晚左右接觸到恆春半島及台東陸地，入夜後至週二白天，暴風圈掃過南部及台東陸地。依照目前預測，樺加沙直接侵襲（登陸）台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，北部、東部也會受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。

颱風論壇強調，樺加沙颱風會帶來多大的風雨，因颱風路徑仍有往北、往南小幅修正的空間，未來2天是關鍵！

