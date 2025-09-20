為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙爆發成長中 颱風論壇曝週一「觸陸」、路徑仍可能北修

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享樺加沙颱風最新動態，指樺加沙環流持續整合、爆發，強度增強中，預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，將挑戰強烈颱風。（圖擷自氣象署）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享樺加沙颱風最新動態，指樺加沙環流持續整合、爆發，強度增強中，預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，將挑戰強烈颱風。（圖擷自氣象署）

    2025/09/20 08:29

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1130公里的樺加沙颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享，目前強度持續增強中，將挑戰強烈颱風，未來48小時移動速度將加快，預估暴風圈會在下週一傍晚左右接觸到恆春半島及台東陸地，雖然登陸的機率低，但暴風圈仍會籠罩南部及台東的陸地，北部、東部受外圍環流影響也會有一定程度的風雨。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文分享樺加沙颱風最新動態，指樺加沙環流持續整合、爆發，強度增強中，預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，將挑戰強烈颱風。

    颱風論壇表示，未來48小時太平洋高壓會稍微減弱，使樺加沙朝西北移動，預估週日下半天高壓重新增強，強勢導引樺加沙逐漸偏西，移動速度加快。下週二將通過巴士海峽，也是離台灣最近時刻。若高壓增強則速度越快，樺加沙偏西幅度越明顯；反之則越靠近台灣。

    颱風論壇說明，以目前路徑推估，暴風圈預計會在下週一傍晚左右接觸到恆春半島及台東陸地，入夜後至週二白天，暴風圈掃過南部及台東陸地。依照目前預測，樺加沙直接侵襲（登陸）台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，北部、東部也會受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。

    颱風論壇強調，樺加沙颱風會帶來多大的風雨，因颱風路徑仍有往北、往南小幅修正的空間，未來2天是關鍵！

    颱風論壇說明，暴風圈預計會在下週一傍晚左右接觸到恆春半島及台東陸地，入夜後至週二白天，暴風圈掃過南部及台東陸地。預估樺加沙登陸台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，外圍環流也會影響北部、東部。（圖擷自臉書）

    颱風論壇說明，暴風圈預計會在下週一傍晚左右接觸到恆春半島及台東陸地，入夜後至週二白天，暴風圈掃過南部及台東陸地。預估樺加沙登陸台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，外圍環流也會影響北部、東部。（圖擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播