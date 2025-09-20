帥！中一中防災演練致詞只花兩秒？ 校長還原真相了

中一中校長林隆諺發聲還原兩秒致詞真相。（圖：擷自林隆諺臉書）

2025/09/20 08:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕昨日學校配合國家防災日進行防災演練，台中一中有學生在網路平台上傳演習集合後，校長林隆諺致詞只花兩秒喊「解散」，就放生大家，豪爽致詞讓全場歡聲雷動，學生驕傲PO「贏過全台99.9%高中生」，超短致詞也讓網路瘋喊帥死；因迴響太大，林隆諺凌晨特地發文，「不用問了，直接統一回答比較快」，他還原，說他致詞只講兩個字是「假的」，他是請大家計時1分鐘，如果沒有講完，大家原地解散，他其實致詞真正花約10幾秒後才喊「天氣很熱，解散」。

昨日防災演練後，因學生在網路平台PO文，讓網路瘋傳喊「帥死」、「別人的校長總是比較好」，林隆諺也收到不少詢問，讓他只好在凌晨時分發文要大家不要再問了，「他統一回答」。

請繼續往下閱讀...

針對學生傳他致詞只喊解散，只花兩秒就讓大家回教室，林隆諺完整還原始末，指出，「說校長防災演練結束只說兩個字解散？是假的」，因為說兩個字不如不說，直接讓教官原地解散比較快。

又有人說，校長只說一句話「天氣很熱，解散？」，也是假的，他說了好幾句，原文是，「各位同仁、老師、同學大家好。幫我計時一分鐘，如果我沒有講完，大家原地解散」。因為要先給期待，增加學生聽講的可能性，他致詞說了，「天災難測、居安宜思危、演練應謹慎」，還是要有前言，提醒學生演練重要性。

接著他又說，「今年和去年相較，集合多了一分鐘，請改善」，因為需改進處還是要點出來，提升下次進步的可行性，接著他才說「天氣很熱，解散！」。

林隆諺說，因為真的很熱，回去上課比較實在，致詞總約10出頭秒，「還行」。

學生頂著椅子護頭 是真的

他也另坦承，另有人上傳學生頂著椅子而非書包護頭？林隆諺說，是真的，「有3個天才，頂著教室椅子一路下來集合，防災演練不忘鍛鍊肌力」，不過這個和運動會的創意接力比起來還算小兒科，敬請期待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法