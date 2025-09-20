垃圾資源回收率落後全國 南投加強「破袋稽查」並開罰

南投縣資收率不及全國平均值，即日起將加強執行「垃圾破袋稽查」。（南投縣環保局提供）

2025/09/20 08:06

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化場，但許多縣民仍未養成垃圾分類、資源回收習慣，去年全國一般廢棄物資源回收率為56.04%，南投縣僅53.82%，被審計部南投審計室列為檢討項目，南投縣環保局表示為提升資源回收成效，即日起將加強執行「垃圾破袋稽查」，若未依規定分類或任意棄置，將處1200元至6000元罰鍰。

審計部南投縣審計室主任李錦玫，日前在議會臨時會進行113年度南投縣總決算報告指出，南投縣目前還在籌設垃圾處理及再生能源中心，垃圾打包計畫也未按照期程完成，目前1年可能留置3萬多噸垃圾，但縣內大部分鄉鎮都沒有達到全國的垃圾平均回收率，甚至有3個鄉鎮回收率未達50%。

南投縣環保局表示，該局正聯合全縣13鄉鎮市清潔隊，針對約70條垃圾清運路線，持續進行不定期、無預警的破袋稽查，今年迄今已執行破袋稽查超過4.5萬件，合格率約80%，較今年初的破袋合格率提升約8%。經統計發現，民眾最常誤丟入一般垃圾袋的回收物主要有鋁箔包、紙餐具、寶特瓶、手搖飲料杯及食品塑膠餐具等，這些物品若未經妥善回收，不僅會大幅增加焚化爐負擔、縮短掩埋場的使用年限，更是對可循環再利用資源的莫大浪費。

環保局長李易書強調，破袋稽查是為了確保回收體系的有效運作，希望藉此引導縣民建立「回收先清洗、分類要徹底」的正確觀念，盼民眾配合，以免受罰。

南投縣環保局表示，即起將針對全縣約70條垃圾清運路線，持續進行不定期、無預警的破袋稽查。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣環保局呼籲民眾養成垃圾分類、資源回收的好習慣。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局人員進行破袋稽查，發現民眾易將紙餐具混入一般垃圾丟棄。（記者張協昇攝）

