為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    垃圾資源回收率落後全國 南投加強「破袋稽查」並開罰

    南投縣資收率不及全國平均值，即日起將加強執行「垃圾破袋稽查」。（南投縣環保局提供）

    南投縣資收率不及全國平均值，即日起將加強執行「垃圾破袋稽查」。（南投縣環保局提供）

    2025/09/20 08:06

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化場，但許多縣民仍未養成垃圾分類、資源回收習慣，去年全國一般廢棄物資源回收率為56.04%，南投縣僅53.82%，被審計部南投審計室列為檢討項目，南投縣環保局表示為提升資源回收成效，即日起將加強執行「垃圾破袋稽查」，若未依規定分類或任意棄置，將處1200元至6000元罰鍰。

    審計部南投縣審計室主任李錦玫，日前在議會臨時會進行113年度南投縣總決算報告指出，南投縣目前還在籌設垃圾處理及再生能源中心，垃圾打包計畫也未按照期程完成，目前1年可能留置3萬多噸垃圾，但縣內大部分鄉鎮都沒有達到全國的垃圾平均回收率，甚至有3個鄉鎮回收率未達50%。

    南投縣環保局表示，該局正聯合全縣13鄉鎮市清潔隊，針對約70條垃圾清運路線，持續進行不定期、無預警的破袋稽查，今年迄今已執行破袋稽查超過4.5萬件，合格率約80%，較今年初的破袋合格率提升約8%。經統計發現，民眾最常誤丟入一般垃圾袋的回收物主要有鋁箔包、紙餐具、寶特瓶、手搖飲料杯及食品塑膠餐具等，這些物品若未經妥善回收，不僅會大幅增加焚化爐負擔、縮短掩埋場的使用年限，更是對可循環再利用資源的莫大浪費。

    環保局長李易書強調，破袋稽查是為了確保回收體系的有效運作，希望藉此引導縣民建立「回收先清洗、分類要徹底」的正確觀念，盼民眾配合，以免受罰。

    南投縣環保局表示，即起將針對全縣約70條垃圾清運路線，持續進行不定期、無預警的破袋稽查。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣環保局表示，即起將針對全縣約70條垃圾清運路線，持續進行不定期、無預警的破袋稽查。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣環保局呼籲民眾養成垃圾分類、資源回收的好習慣。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局呼籲民眾養成垃圾分類、資源回收的好習慣。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局人員進行破袋稽查，發現民眾易將紙餐具混入一般垃圾丟棄。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局人員進行破袋稽查，發現民眾易將紙餐具混入一般垃圾丟棄。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播