    期盼風如其名！ 加沙颱風挑戰「風王」 專家估最快明海、陸警連發

    樺加沙颱風持續靠近台灣，「林老師氣象站」指出，預估未來強度逼近強颱下限，有可能成為今年的「風王！」目前預估明日白天及晚上就有可能陸續發布海上颱風警報及陸上颱風警報，預估下週一、二最靠近台灣。（圖擷自臉書）

    2025/09/20 08:00

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風持續靠近台灣，氣象專家指出，預估未來強度逼近強颱下限，有可能成為今年的「風王！」目前預估明日白天及晚上就有可能陸續發布海上颱風警報及陸上颱風警報，預估下週一、二最靠近台灣，同時也會是風雨浪影響最大時段。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨2時中央氣象署最新颱風情資顯示，樺加沙颱風後續發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間，預估7級風平均暴風半徑可達280公里，10級風平均暴風半徑也有90公里，近中心最大風速每秒48公尺，逼近強颱的下限，有可能成為今年以來南海及西北太平洋海域的「風王」。

    「林老師氣象站」也說明，樺加沙（RAGASA）颱風名稱是由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。對此「林老師氣象站」也表示，希望風如其名。

    「林老師氣象站」提到，預估明日上午就會發布海上颱風警報，明日晚間則會追加發布陸上颱風警報，並會在下週二深夜解除海上颱風警報。目前預計前後警報影響時間約60小時左右，樺加沙颱風最靠近台灣陸地的時間會落在下週一、二，這也是風雨浪影響最大時段。至於下週三仍有颱風殘餘外圍雲系，在花東地區的降雨仍會持續，請加強注意防範！

