衛武營攜手鳥會 10/10藝文饗宴+賞鳥導覽

領角鴞。（高雄鳥會提供）

2025/09/20 08:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心串聯衛武營都會公園形成豐富生態系，可見保育鳥類黃鸝、鳳頭蒼鷹等，10月10日歡慶7週年，Open House主打14項精彩活動，更攜手高雄市野鳥學會，推出「都市鳥事一籮筐」生態導覽與講座等，民眾享受藝文饗宴外，也能賞鳥親近大自然。

衛武營10月10日Open House再度邀請民眾免費入席世界級劇場，從清晨到深夜推出14項精采活動，包括4檔廳院節目、管風琴、木管音樂、爆笑相聲、市集等，還有星空下音樂派對、《魂顛記》大銀幕特別版放映等。

尤其衛武營國家藝術文化中心占地9公頃，緊鄰衛武營都會公園47公頃，不僅有外型亮麗、叫聲悠揚的保育類黃鸝長年在此居住、繁殖，還有兇猛保育類猛禽鳳頭蒼鷹、小巧呆萌又可愛的貓頭鷹領角鴞等眾多鳥類，生態豐富多樣。

衛武營今年首次與高雄鳥會合作，推出「都市鳥事一籮筐」鳥類生態導覽及講座，結合賞鳥體驗與都市鳥類介紹，由資深賞鳥人邱鳳松帶領民眾探訪都市叢林鳥類，先仔細觀察、欣賞生活周遭鳥類，再以講座方式，介紹都市鳥類的生存之道，了解都市居住大不易，鳥類如何在水泥叢林裡安身立命，一起關注鳥類生態。

衛武營也邀請屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授洪孝宇帶來生態講座，以農地架設猛禽棲架吸引猛禽田間捕鼠，猛禽成為生態農業最佳代言人，並與插畫家林麗貞合作，帶領民眾創作獨一無二的鳥類樹脂版畫，手作又認識生態充滿樂趣。

黃鸝。（高雄鳥會提供）

