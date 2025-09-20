為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國際踩舞嘉年華9/27首度移師海線 台中清水民眾憂交通大亂

    去年國際踩舞嘉年華在豐原舉行，舞者在雨中演出。（資料照，記者張軒哲攝）

    2025/09/20 07:43

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府推展海線觀光，繼海洋館於8月21日正式試營運，緊接著在9月27日至28日將於清水區中山路舉辦國際踩舞嘉年華，活動首度移師海線辦理，邀請多組國內外表演團體，包含來自西班牙、日本、韓國、印尼、越南、菲律賓及馬來西亞等國的舞蹈表演團體於清水中山路與紫雲巖前熱力演出，預料將吸引遊客到訪海線。

    去年國際踩舞嘉年華在豐原舉行，開幕遇到傾盆大雨，舞者跟觀眾全部淋濕，攤位生意也大受影響，今年首度於海線登場，受到海線居民期待，但主舞台設在中山路與鰲峰路口，市區主要路段封路，由於清水很少有舉辦活動封路，居民也希望活動交通疏導與公車替代路線等措施能夠提前宣導，讓封路影響的交通不便降到最低。

    今年國際踩舞嘉年華除了國內舞蹈團隊，另外將安排日本德島阿波舞、印尼 Wahana Cipta Group、越南 MQ Dance、韓國 YEON、菲律賓西德拉坎舞蹈團、西班牙 Amalgama等國外舞者熱情演出。另外，今年活動更安排9月27日進行全民踩舞趣味競賽及9月28日踩舞教學體驗活動，邀請全國對舞蹈有興趣的民眾來清水同樂。

