樺加沙颱風挑戰風王！下週防致災降雨狂風巨浪

目前在太平洋有2個颱風和1個熱帶性低氣壓，其中樺加沙颱風即將威脅台灣，氣象專家吳德榮指出，樺加沙不僅有增強為中颱的趨勢，且有挑戰今年「風王」的機率。目前預估下週恐有大量致災降雨，台灣附近各海面應防狂風巨浪。（圖擷自氣象署）

2025/09/20 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕目前西太平洋有2個颱風和1個熱帶性低氣壓，其中樺加沙颱風即將威脅台灣，氣象專家指出，樺加沙不僅有增強為中颱的趨勢，且有挑戰今年「風王」的機率。目前預估下週恐有大量致災降雨，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受大低壓環流的水氣影響，花東偶有局部短暫降雨；午後西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意；北台白天仍酷熱，其他各地高溫微幅下降，仍偏熱；各地區氣溫為：北部24至37度、中部22至36度、南部23至35度、東部22至36度。

吳德榮表示，明日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，擴及部分平地；明傍晚起「樺加沙」外圍接近，大台北及宜花漸轉有雨。下週一至週三「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及南部山區慎防大量降雨致災，南台灣、各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。下週四「樺加沙」遠離，上半天花東及高屏仍有降雨，下半天好轉。下週五各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱米塔」登陸廣東後，今晨已減弱為「熱帶低壓」。「中颱浣熊」距台遙遠，對台無威脅。「樺加沙」為唯一具有威脅的颱風。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬「樺加沙」的動向，與最新氣象署「路徑潛勢預測圖」類似，系集模擬平均路徑將通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的「不確定性」。

吳德榮在文末也指出，氣象署預測「樺加沙」中心附近平均風速、最強將達48公尺/秒，超過劍魚、楊柳43公尺/秒的紀錄，有挑戰今年「風王」的機率。

