樺加沙暴風圈侵襲5縣市機率逾5成 氣象署：最快週日發海警

目前西北太平洋同時存在2個颱風，分別是第18號颱風樺加沙，和第19號颱風浣熊，近期以樺加沙對台灣的威脅最大，預估接近台灣時強度將達中度颱風上限或更強。至於下週一至週三是影響台灣天氣最明顯的時候。（圖擷自氣象署）

2025/09/20 07:16

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前西北太平洋同時存在2個颱風，分別是第18號颱風樺加沙，和第19號颱風浣熊，近期以樺加沙對台灣的威脅最大，此颱風今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1130公里的海面上，向西北西朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也逐漸擴大，預估接近台灣時強度將達中度颱風上限或更強。至於下週一至週三是影響台灣天氣最明顯的時候。氣象署預估週日（21日）下半天可能發布海上颱風警報，後續並有發布陸上颱風警報的機率。

根據氣象署的颱風暴風侵襲機率，包含澎湖及台南以南等5縣市機率在50%以上，嘉義縣市也都在45%以上。氣象署也說明，原本的第17號颱風米塔已於今晨2時減弱為熱帶性低氣壓；至於第19號中度颱風浣熊在日本東南東方海面，距離台灣及日本都相當遙遠，短期內對台灣天氣無直接影響。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署指出，今天（20日）花、東及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲可見陽光，午後在西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，尤其在桃園以南地區可能有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨伴隨之雷擊、強陣風及溪水暴漲，建議午後外出攜帶雨具備用。另受熱帶性低氣壓外圍環流影響，金門今晨也發布大雨特報，提醒當地留意局部大雨發生的機率，並注意雷擊及強陣風。

雙北及桃園發佈高溫資訊

今日氣溫方面，各地高溫普遍為32至34度，大台北及桃園局部可達36度，沒下雨時感受悶熱，戶外活動請多補充水分。氣象署也針對雙北及桃園等3縣市發佈高溫資訊，其中台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市為黃色燈號，提醒避免非必要的戶外活動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象署提醒，受第18颱風外圍環流影響，明（21）日新北至雲林、恆春半島、台東（含蘭嶼、綠島）、澎、金、馬局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中部零星地區可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日樺加沙颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、大台北及宜花地區有局部短暫陣雨，越晚雨勢越明顯，桃園及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率。

下週一樺加沙颱風外圍環流影響，各地降雨機率增，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雨勢增，有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區及西半部山區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，中部地區為多雲。

下週一晚間至下週三清晨，樺加沙颱風及其外圍環流影響，風雨最顯著，東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其花東地區及宜蘭、高屏山區雨勢最明顯且持續，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

下週三白天至下週四颱風遠離，水氣仍多，東半部及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中在花東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週五水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一台灣環境為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 40 30 ~ 38 32 ~ 38 28 ~ 37

根據氣象署的颱風暴風侵襲機率，包含澎湖及台南以南等5縣市機率在50%以上，嘉義縣市也都在45%以上。（圖擷自氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法