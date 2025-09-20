09/19 各報重點新聞一覽

10月新電價方案

2025/09/20 06:52

民生電價平均漲3.12% 4口之家 每月約多70元

電價審議委員會昨拍板十月起新電價，考量台電累積虧損逾四千億元，且民生電價長期低於供電成本，為了適度反映，住家六段電價均調整，每度只漲○．一元到○．四元，而小商家對物價影響較大，只調七百度以下用戶，每度漲○．一元，合計民生用電平均漲幅三．一二％，約一四五一萬戶受影響；估算四口之家每月約多繳七十元。因產業電價凍漲，整體平均漲幅○．七一％。

通訊行4千門號助詐團 騙250人5億 警3波搜索 逮首腦等25人6收押

檢警追查一起假檢警詐騙案件，循線查出在台中市經營通訊行的三十一歲張姓男子，涉長期提供大批人頭門號給詐騙機房使用，統計助詐團的門號多達四千門，受害人數至少二百五十人，財損金額高達五億元。警方發動三波搜索、查緝行動，共查獲包括張男和詐團控盤首腦在內的廿五名嫌犯，其中張男和詐團要角共六人遭收押偵辦。

小三通帶6顆肉鬆麵包 闖關金門 中客拒繳20萬罰款 遣送出境

中國籍董姓男子昨天從廈門循小三通搭船入境金門，帶了六顆含豬肉鬆的麵包，被海關攔下，農業部動植物防疫檢疫署依法開罰廿萬元，最後他因拒繳罰款，被遣送出境，五年內不得入境金門。

川習通話聚焦TikTok問題 習近平籲美方避免採單方面貿易限制

大陸國家主席習近平台北時間19日20時與美國總統川普通電話時強調，中美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得成果。

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，但民生電價調漲百分之三點一二，平均電價漲百分之○點七一。

10月民生電價漲3.1％ 影響1450萬戶

還是漲了！經濟部電價費率審議會19日拍板，10月民生電價平均調漲3.12％，其中住宅基本段跟最高段的漲幅最高達6％，百萬小商家700度以下也全動，成本提升，合計1450萬戶受波及。住家如月用700度，1年會多付840元電費。

川習通話 確認將於APEC會面

美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間19日晚上8點通話，這是兩人自6月以來再次對話。川普稱，兩人將在韓國APEC會面，他於明年訪問中國。

