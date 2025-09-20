為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄新台17線持續推進 南段第一期估明年10月通車

    新台17線南段一期路型浮現。（記者王榮祥攝）

    新台17線南段一期路型浮現。（記者王榮祥攝）

    2025/09/20 00:13

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄新台17線南段工程持續推進，部分工區路形已浮現；高雄市工務局指出，南段一期預計明年10月完工通車，全線目標明年12月通車，屆時與北段串聯，會讓民眾很有感。

    新台17線北起橋頭區典昌路、南到左營區南門圓環，全長約7.1公里，以德民路為界分南、北兩段，北段工程約2.1公里已於2022年6月通車，南段分三期陸續闢建。

    工務局新工處說明，南段一期北起德民路、南到中海路，長約1.8公里，連同施作廣昌排水的PC排樁、擋土牆的基礎工程，截至9月中旬進度約49％，預計2026年10月完工通車。

    南段二期北起中海路、南到必勝路，全長約2.8公里，沿途經過北極殿、海軍精神堡壘、海軍故事館及大氣海洋局等建物均會保留；二期分兩標，第一標涵蓋施作主線道路及排水工程，到9月中旬進度約20％，預計於2026年12月完工，另涉及軍方營區戰備道路轉換的第二標，將於完成軍方戰備道路後進場施工。

    南段三期北起必勝路、終點南門圓環，全長約0.6公里，工程已決標，預計今年10月下旬開工，明年12月完工；第三期完工通車時，等於新台17線全線通車。

    民眾近期開車走新台17線北段時到德民路時，注意到南段一期路型已浮現，期待南段趕快完工通車，從沿海到高雄市區可以避開常塞車的舊台17線。

    工務局指出，目前工程均依既定進度持續推進，將以南段一、二、三期順序分期完工通車，屆時串聯已通車的北段，相信可分流舊台17線車潮，讓周邊社區減壓，無論汽機車駕駛或住家都會很有感。

    新台17線北段已通車兩年多，圖為北段與南段交界處（德民路口）。（記者王榮祥攝）

    新台17線北段已通車兩年多，圖為北段與南段交界處（德民路口）。（記者王榮祥攝）

    新台17線持續推進，南段一期預計明年10月完工後先通車。（高雄市工務局提供）

    新台17線持續推進，南段一期預計明年10月完工後先通車。（高雄市工務局提供）

