桃園市國中校長綁標竟辯「一時失慮被動收賄」 懲戒法院判決出爐

司法院下設的懲戒法院，判決校長林祺文減少退休金百分之十。（記者楊國文攝）

2025/09/19 22:48

〔記者楊國文／台北報導〕已退休的桃園市東興國中校長林祺文，被控任職內壢國中校長時，在2個採購案涉嫌綁標收賄，被依貪污治罪條例的「不違背職務收賄罪」共2罪，判刑2年，緩刑5年，經桃園市政府移送懲戒；林應訊稱是一時失慮「被動」收受賄款，懲戒法院第一審痛批林時任國中校長，竟不知廉潔自持，收受廠商賄賂，損害國家公務員廉潔端正形象，判決林減少退休金百分之十，可上訴。

判決指出，林祺文自2015年8月1日起至2021年7月31日止，擔任內壢國中校長，對內壢國中具綜理文書、財產、勞務、營繕、採購等業務的權力。

不料，林祺文在辦理內壢國中2020年充實活動中心視聽設備改善採購案中，涉嫌綁標，在工程結束吳姓承包商取得工程款後，即由吳姓承包商轉請李姓議員助理於2020年8月間，在內壢國中交付10萬元賄款給林祺文收受。

另外，林祺文在辦理內壢國中2021年校園廣播系統設備更新採購案，仍由吳姓承包商的公司得標，在工程完工後吳男取得工程款後，再由李姓議員助理到東興國中校長室轉交賄款70萬元。

桃園地檢署偵查後，依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪共2罪，將林祺文起訴。林於去年2月1日退休。

林祺文應訊坦承犯行，桃園地院將林判刑2年、緩刑5年，桃園市府將林移送懲戒。

懲戒法院審理時，已退休的林祺文辯稱，已坦承犯行，並主動繳回犯罪所得80萬元，未事先約定賄款金額，乃事後一時失慮而「被動」收受李姓議員助理交付的賄款80萬元，並稱他長年投身公益活動，照顧弱勢家庭，甚至自掏腰包補足導師及部分行政人員的加班費，請求輕判。

懲戒法院第一審認為，林祺文不僅觸犯刑責，並違反公務員服務法等規定，有懲戒必要，審酌林時任國中校長，竟不知廉潔自持，收受廠商賄賂，損害國家公務員廉潔端正形象，考量他能坦承犯行，並於偵查中即自動繳交全部犯罪所得80萬元，判決林減少退休金百分之十，可上訴。

