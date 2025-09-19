為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民團親做蛋黃酥跨海送金門家扶 愛心捐贈大同之家

    救國團台北市真善美聯誼會、全國高級中學家長大聯盟攜手做公益，前往金門社福機構「大同之家」舉辦愛心捐贈活動。（讀者提供）

    救國團台北市真善美聯誼會、全國高級中學家長大聯盟攜手做公益，前往金門社福機構「大同之家」舉辦愛心捐贈活動。（讀者提供）

    2025/09/19 22:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕中國青年救國團台北市真善美聯誼會長洪婉真與全國高級中學家長大聯盟理事長郭佩銓攜手作公益，今天率團隊前往金門社福機構「大同之家」舉辦愛心捐贈，盼離島偏鄉的弱勢家庭與長者同樣能感受到來自社會的關懷和祝福。

    洪婉真、郭佩銓與20名幹部前往金門，與「救國團金門縣真善美聯誼會」會長李月黎及團隊大會師，將來自台北與全國家長的愛心跨海送到金門。

    出發前，北市真善美聯誼會、全國高中家長大聯盟先展開愛心募款，以「每單位1000元」號召會員夥伴捐助，募得的款項分為2部分，一個是「中秋加菜金」，直接捐給金門家扶中心及大同之家；另一部分用於採購食材，由會員親手製作中秋應景的蛋黃酥，再將這份愛心帶至金門。

    郭佩銓說，希望透過最溫暖、最實際的方式，讓孩童與長者在節慶裡並不孤單，更能感受到來自社會的祝福與支持，這不僅是物質的幫助，更是心靈的鼓勵。

    洪婉真表示，這次跨海做公益，由幹部與會員親手製作蛋黃酥，大家分工合作，從揉麵、包餡到烘焙，將愛心揉進每一顆酥餅，再親送至金門家扶中心，由中心轉交給受助家庭。她說，「手作的溫度，比任何話語更能傳遞真誠的心意。」

    這支充滿愛的列車，20日將前往金門家扶中心送月餅、捐款。

    愛心公益活動一大特色，由幹部與會員親手製作蛋黃酥，將親送至金門家扶中心，再轉交給受助家庭。（讀者提供）

    愛心公益活動一大特色，由幹部與會員親手製作蛋黃酥，將親送至金門家扶中心，再轉交給受助家庭。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播