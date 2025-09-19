為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶救小琉球紫地蟹天堂 環島公路夜間變生態廊道

    碩大的紫地蟹出沒。（記者陳彥廷攝）

    碩大的紫地蟹出沒。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/19 22:03

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕觀光署大鵬灣國家風景區管理處今天創全台之先，進行封路管制，環島公路搖身一變成為生態廊道，陸蟹學者劉烘昌今天受邀至此進行導覽，他指出，雖經過多年遊客大量爆發，但仍保持極大數量，且在白天都看得到，可說是紫地蟹的天堂。

    紫地蟹集中於農曆22日至初一到海邊降海釋幼，劉烘昌指出，紫地蟹應是目前台灣所發現陸蟹當中，不必進入海水中都能以拋甩進行釋幼的種類，但長年統計到路殺件數沒有下降，且體型都相當大，因此相當推崇鵬管處進行管制護蟹的作為。

    鵬管處副處長施宗泓等眾人今天在美人洞路段入口處，共同放置三角錐，象徵把環島公路改為徒步生態廊道，讓所有人可以徜徉在其中尋找陸蟹，並助牠們走向海邊成功釋卵，過程中不時見到碩大的紫地蟹，頭胸甲的寬度高達10公分以上者比比皆是，令眾人爆出驚嘆聲。

    劉烘昌指出，小琉球美人洞路段可說是極易看到陸蟹，除了紫地蟹，還有毛足圓軸蟹、椰子蟹等等，台灣現在要找到堪稱遍地可見陸蟹的公路已經可說是沒有，這個封路管制時間明年起將從5月到9月底，每天3小時，也是全世界罕見，希望能就此保存小琉球豐富的陸蟹資源。

    促成的小琉球海岸生態協會則說，當地人晚上基本上不會行經此路段，近年成為遊客夜間觀察的熱門景點，但在機車隨意停放、排廢氣的情形下，路殺越來越嚴重，因此推動成為徒步區，讓導覽員、遊客都能沒有後顧之憂的體驗小琉球的生態，也藉此進行管理，減低陸蟹及夜觀遊客的安全。

    碩大的紫地蟹出沒。（記者陳彥廷攝）

    碩大的紫地蟹出沒。（記者陳彥廷攝）

    眾人為美人洞路段進行封路。（記者陳彥廷攝）

    眾人為美人洞路段進行封路。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播