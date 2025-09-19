搶救小琉球紫地蟹天堂 環島公路夜間變生態廊道

碩大的紫地蟹出沒。（記者陳彥廷攝）

2025/09/19 22:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕觀光署大鵬灣國家風景區管理處今天創全台之先，進行封路管制，環島公路搖身一變成為生態廊道，陸蟹學者劉烘昌今天受邀至此進行導覽，他指出，雖經過多年遊客大量爆發，但仍保持極大數量，且在白天都看得到，可說是紫地蟹的天堂。

紫地蟹集中於農曆22日至初一到海邊降海釋幼，劉烘昌指出，紫地蟹應是目前台灣所發現陸蟹當中，不必進入海水中都能以拋甩進行釋幼的種類，但長年統計到路殺件數沒有下降，且體型都相當大，因此相當推崇鵬管處進行管制護蟹的作為。

請繼續往下閱讀...

鵬管處副處長施宗泓等眾人今天在美人洞路段入口處，共同放置三角錐，象徵把環島公路改為徒步生態廊道，讓所有人可以徜徉在其中尋找陸蟹，並助牠們走向海邊成功釋卵，過程中不時見到碩大的紫地蟹，頭胸甲的寬度高達10公分以上者比比皆是，令眾人爆出驚嘆聲。

劉烘昌指出，小琉球美人洞路段可說是極易看到陸蟹，除了紫地蟹，還有毛足圓軸蟹、椰子蟹等等，台灣現在要找到堪稱遍地可見陸蟹的公路已經可說是沒有，這個封路管制時間明年起將從5月到9月底，每天3小時，也是全世界罕見，希望能就此保存小琉球豐富的陸蟹資源。

促成的小琉球海岸生態協會則說，當地人晚上基本上不會行經此路段，近年成為遊客夜間觀察的熱門景點，但在機車隨意停放、排廢氣的情形下，路殺越來越嚴重，因此推動成為徒步區，讓導覽員、遊客都能沒有後顧之憂的體驗小琉球的生態，也藉此進行管理，減低陸蟹及夜觀遊客的安全。

碩大的紫地蟹出沒。（記者陳彥廷攝）

眾人為美人洞路段進行封路。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法