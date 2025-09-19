「桃園好農」15項優質農產品今起插旗機場、關西服務區

桃園市政府推廣「桃園好農」品牌，今天在國道3號關西服務區召開上架記者會。（桃園市政府提供）

2025/09/19 21:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市政府積極推廣「桃園好農」品牌，除官方導購網外，今天起也進駐遊客眾多的國道3號關西服務區與桃園機場第一航廈門市，展售包括豐滄米香、米桃酥、麥香花生軟糖等15項在地優質農產品，協助桃園農友開拓商機，也讓旅客有更多元的選擇。

桃園市副市長蘇俊賓今天下午出席國道關西服務區「桃園好農」上架記者會。蘇俊賓表示，關西服務區是全台營業額最高的高速公路休息站，被譽為「天下第一站」，而桃園機場第一航廈也是國門的重要據點。「桃園好農」能夠在這兩處上架，是對桃園農特產品品質的最佳肯定。他期望國內外旅客透過此平台，看見桃園農業的精采，也讓「桃園好農」更有信心進軍更多具競爭力的銷售通路。

農業局長陳冠義表示，這次在國道服務區及機場上架的15項在地優質農產品品項，包括：以桃園栽種稻米製作的豐滄米香、榮獲百大伴手禮郭祿食品的米桃酥、龍情食品的麥香花生軟糖、桃園茶廠双霖茶莊的茶香南瓜子、秀才烏龍茶與東方美人茶；還有以黑豆聞名的芭寶米農場黑豆漿，巴黎奧運補給品供應品牌佳麗果物推出的紅龍果條、果茶禮盒，以及觀音區農會經典商品-黃金57號番薯條等。

陳冠義也提到，「桃園好農」從穀物零嘴、茶飲產品到果乾伴手禮，都經嚴選把關，產品需符合食品安全檢驗標準及產地溯源規範，並透過相關遴選機制層層把關才能上架，確保品質安全有保證。隨著品牌進駐國道服務區與桃園國際機場，不僅能帶動旅客在途中的即時消費，也有望成為伴手禮新寵，為桃園農產品創造銷售效益與品牌加值，更多資訊請上「桃園好農」導購行銷網： https://tyagri.tycg.gov.tw/ 查詢。

「桃園好農」進駐關西服務區與桃園機場第一航廈門市，展售包括豐滄米香、米桃酥、麥香花生軟糖等15項在地優質農產品。（桃園市政府提供）

