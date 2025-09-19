為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陰莖增大術害命！丁斌煌約談未到案 衛生局強制停業、裁處35萬

    北市衛生局今（19）日聯絡執刀醫師丁斌煌約談未到，且連續三天的稽查共計3案涉違反醫療法，採從重從嚴裁處35萬元，送醫懲會懲處，同時要求該診所停止執行醫療業務。（資料照）

    北市衛生局今（19）日聯絡執刀醫師丁斌煌約談未到，且連續三天的稽查共計3案涉違反醫療法，採從重從嚴裁處35萬元，送醫懲會懲處，同時要求該診所停止執行醫療業務。（資料照）

    2025/09/19 21:25

    〔記者孫唯容／台北報導〕醫師丁斌煌11年前因幫患者進行「陰莖增大術」時操作不當，導致患者死亡，一名男患者日前也找上丁男進行手術時，又出現意外，男患者送醫搶救後，18日不治身亡。北市衛生局今（19）日聯絡執刀醫師丁斌煌約談未到，且連續三天的稽查共計3案涉違反醫療法，採從重從嚴裁處35萬元，送醫懲會懲處，同時要求該診所停止執行醫療業務。

    台北市政府衛生局就某醫美診所術後當日民眾死亡一案，依據行政執行法第36條規定，行政機關為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要時，得為即時強制，故對該診所執行停止醫療業務之即時強制。

    北市衛生局表示，已在9月17日晚間、9月18日上午及9月19日上、下午，連續3天至該診所進行稽查，初步了解涉違反醫療法下列事項，如查證屬實將依法裁罰，總金額達35萬元整：
    1、病歷登載不實：違反醫療法第67條規定，加重處以最高金額5萬元整。
    2、刊登「以其他不正當方式為宣傳」醫療廣告：違反醫療法第86條規定，此次屬第3次違規，依同法第103條加重處以最高金額25萬元整。
    3、該診所負責醫師不配合主管機關約談調查：違反醫療法第26條規定，加重處以5萬元整。

    北市衛生局表示，該診所除就上開事項進行裁罰以外，並依違反醫師法第25條規定「業務上重大或重複發生過失行為」，衛生局啟動醫師懲戒程序，將該診所負責醫師丁男移送本市醫師懲戒委員會懲處，會儘快召開懲戒委員會審議。

    北市衛生局指出，積極與檢調配合，該診所負責醫師於9月19日凌晨交保，衛生局主動聯繫該醫師約定今日下午2時至衛生局西區稽查股進行約談，惟至下午3時未出席且經多次聯繫均未果，該醫師不配合主管機關約談調查，已違反醫療法第26條規定，衛生局予以加重處5萬元整，並會持續要求該醫師到衛生局進行約談。

    衛生局說明，針對此類案件從重從嚴處理並提醒民眾就醫時若遇醫療事故，可依醫療事故預防及爭議處理法規定，向衛生局提出調解申請，由專業客觀的第三方意見協助釐清事件爭議點，促成爭議雙方溝通並減少對醫療過程的認知差距，並保障自身權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播