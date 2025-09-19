樺加沙颱風進逼 黃偉哲：台南災屋加速修繕、強化防颱整備

台南市持續推動丹娜絲風災災屋修繕工作。（資料照，市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市持續推動丹娜絲風災災屋修繕工作，中央與地方合作協助受災戶恢復家園，目前有143戶施工中，因樺加沙颱風逼近台灣，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天（19日）開會，要求相關單位視颱風動向掌握修繕進度並加速完成，對還未完工、未媒合施作的災戶視颱風威脅程度，必要時進行安置避難。

台南市長黃偉哲指出，將密切觀察樺加沙的未來動向，持續加速修繕進度，也同步強化防颱整備，從工班調度到資源整合動員，都以最高標準因應。

台南市工務局說，南市申請家園復原慰助金受理5萬3935戶（受損面積20平方公尺以下3萬1161戶，20平方公尺以上、未達100平方公尺1萬5504戶，100平方公尺以上3820戶），政府協助媒合修繕災屋有3587件登記，政府洽定廠商351家，最後有976戶簽約，目前719戶完工，143戶施工中。其中弱勢戶有281戶簽約，216戶完成修繕，40戶施工中。

前進指揮所副指揮官李孟諺表示，政府媒合修繕機制最大的意義在於整合調度人力物力，幫忙出工出料，除了平抑修繕市場上的價格，另也提供許多在地廠商工作機會。

目前中央和地方政府協助弱勢戶7大類（低收入戶、中低收入戶、身心障礙、中低收入老人、弱勢兒少、緊急生活扶助、特殊境遇家庭）免費修繕或引進社會資源提供無償修繕，李孟諺指出，後續政府也將設立專案，協助不符弱勢戶7類身分、無力修繕的受災戶，儘速修繕完成，早日恢復正常生活。

